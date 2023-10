La Lombardia resta leader. Cadetti, il futuro è qui

Saranno campioni. Daniele Inzoli e Kelly Ann Doualla Edimo sono due dei protagonisti del panorama dell’atletica lombarda. I loro salti e scatti di velocità hanno lasciato il segno, contribuendo alla vittoria della Lombardia ai campionati Cadetti che si sono svolti nel weekend a Caorle. Una conferma per la regione che anche l’anno scorso era salita sul gradino più alto del podio. Si tratta del successo numero 22 nella combinata, ovvero da quando, nel 1994, la competizione ha assunto gli attuali connotati e vede la partecipazione di uomini e donne.

La selezione lombarda, guidata dal presidente Gianni Mauri, con 593 punti, 5 ori, 9 argenti e 8 bronzi, per un totale di 22 medaglie su 36 specialità in programma, si è piazzata davanti a Veneto e Piemonte. Conferma il suo stato di grazia Daniele Inzoli (nella foto). Il milanese, portacolori dell’Atletica Riccardi Milano 1946 e autore qualche settimana fa della Miglior Prestazione Italiana Under 16, con 7.61 (con cui ha tolto il primato ad Andrew Howe), è uno degli atleti da tenere d’occhio in ottica futura. Il quindicenne, fratello di Francesco, altro saltatore in lungo che si allena alla corte di Gianni Iapichino, ha conquistato il secondo titolo consecutivo in virtù di un balzo da 7.51 compiuto al primo tentativo. La famiglia meneghina sale così a quota tre titoli a livello Under 16: il fratello maggiore vinse nel 2020.

Sulla stessa pedana è il triplo a portare altre soddisfazioni alla regione grazie alla brianzola Giulia Elisa Sironi dell’Atletica Monza. La Sironi supera per la prima volta i 12 metri mettendosi la medaglia d’oro al collo. Porta a casa un altro oro pure la specialista del lungo, ma “prestata“ alla velocità, altra disciplina in cui può fare bene, Kelly Ann Doualla Edimo della NA Fanfulla. L’atleta, classe 2009, arriva davanti a tutti negli 80 metri piani e taglia il traguardo in 9.81. La Doualla Edimo, si ripete, aiutando le compagna a vincere pure la staffetta 4x100 (tempo di 47.47). Insieme a lei Matilda Lui, Alessandra Gelpi, Carola Belli. Non finisce qui, perché non sono da meno i ragazzi che raggiungono il medesimo risultato, con il crono di 43.20, grazie ad Andrea Tironi, Matteo Berardo, Giacomo Cappelletti e al “solito“ Inzoli. Superati anche gli ostacoli con quattro medaglie in due finali (ma non arriva l’oro). Tra le donne, negli 80 ostacoli, Matilda Lui (Atl. Bresso) ottiene il secondo argento consecutivo, terza Gemma De Capitani (UP Missaglia).

Nei 100 ostacoli cadetti tutta la scena è invece per Davide Foresti (di Bergamo Stars) che realizza il proprio personale in 13.62 portando a casa il secondo piazzamento davanti al campione regionale Daniele Militello (Atl. Monza). I successi permettono alla regione di trionfare a livello maschile: da cinque anni la Lombardia non vinceva la classifica del Campionato Italiano per Regioni. Seconda piazza per le cadette alle spalle del Veneto. Una bella soddisfazione per il movimento e per i ragazzi che in virtù di risultati e vittorie, come ha tenuto a specificare il presidente FIDAL, Stefano Mei, saranno invitati agli Europei di Roma 2024. "Sarà una grande kermesse, spero che tanti possano essere sulle tribune dell’Olimpico".