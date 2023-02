La lotta al decoro della città passa dall’amore e dai fatti

Non può permettersi il lusso di mettere e togliere panchine obrobriose lungo il Corso principale dove i cani facevano a gara per svuotare la vescica e ragazzini per scarabocchiare cuoricini col pennarello. O peggio ancora qualche idiota per sputazzare e calpestare cicche. Non può permettersi un capoluogo come Ancona di avere una pavimentazione in centro lordata da macchie di ogni colore e dimensione, di avere marciapiedi frantumati nella zona più esclusiva del quartiere Adriatico. Non può permettersi di avere sottopassi che si allagano a ogni temporale o pensare di conservare giungle dentro cui nascondere rifiuti a Vallemiano. Non può permettersi Ancona di avere uno stadio lontano dieci chilometri dalla città con un parcheggio adibito a ricovero carovane nomadi o di lasciare che quartieri storici come il Piano subiscano ghettizzazioni al contrario costringendo sistematicamente le forze dell’ordine a far applicare le leggi. Non può altresì permettersi questa città di mantenere in piedi scandali in abbandono come l’ex Provincia o gli ex Mutilatini a Portonovo, rischiando di ampliare la folta schiera di ex.

Non può permettersi di avere l’unica vera strada di accesso da e per la città (via Conca) peggio di una mulattiera.

Il decoro è il frutto dell’impegno di un Comune e dei suoi cittadini. Se si vuol bene ad Ancona è la prima cosa a cui pensare. Basta chiacchiere. E’ ora scossa di passare ai fatti.

Andrea Massaro