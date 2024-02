La Lube non molla e rimonta. Bottolo e Nikolov piegano Taranto

GIOIELLA PRISMA TARANTO

1

CUCINE LUBE CIVITANOVA

3

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Lanza 18, Jendryk 6, Trinidad 6, Gutierrez 15, Gargiulo 11, Sala 12, Rizzo (L); Russell 1, ne Alletti, Bonacchi, Raffaelli, Luzzi (L) Ekstrand, Paglialunga. All.: Travica

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 16, Anzani 5, Lagumdzija 16, Nikolov 15, Chinenyeze 12, De Cecco 3, Balaso (L); Thelle 1, Motzo, Bisotto, Diamantini, Larizza, Yant 1. All.: Blengini

ARBITRI: Caretti e Verrascina

PARZIALI: 25-23; 22-25;22-25; 28-30

NOTE: Spettatori: 1500, Durata set: 30’,32’, 31’, 39’; tot.: 132’. Gioiella Prisma: b.s 18, v.7, m.9, e.32, attacco 47%, ricezione positiva 54% (37% perfetta); Lube: b.s.20, v.6, m.9, e.24, attacco 53%, ricezione positiva 52% (31% perfetta)

TARANTO

Quarto successo consecutivo per la Cucine Lube Civitanova che si impone per 3-1 al PalaMazzola contro la Gioiella Prisma Taranto. Vittoria per i biancorossi di mister Blengini che proseguono la rimonta verso il terzo posto in classifica ed ora sono a -1 da Piacenza. Nel primo set si parte con equilibrio, con i cucinieri che devono fare a meno dell’infortunato Zaytsev. La partenza di Taranto è positiva con le giocate di Lanza e Sala, mentre per i biancorossi è Nikolov a rispondere. Si procede fino al 15 pari, quando i padroni di casa trovano il primo break di serata e si portano sul +3. La Lube appare sorpresa e non riesce a replicare con prontezza, scivolando fino al 24-21 che sembra chiudere i conti: gli ospiti, però, annullano i primi due set-point illudendosi di poter coronare la rimonta. Sul terzo Taranto va a segno e si porta sull’1-0 (25-23).

Nel secondo set la Lube prova a reagire, trascinata da un ottimo Bottolo e dal solito Lagumdzija: i locali tengono botta prima di mollare leggermente la presa e scivolare sul 10-13. I cucinieri attaccano con più serenità e mantengono il margine, ispirati ancora da Nikolov e da De Cecco, senza però riuscire a prendere il largo. Taranto resta in scia con Lanza, ma la Lube è cinica ed impatta sul 22-25.

Con la gara nuovamente in parità, il terzo set vede le formazioni affrontarsi a viso aperto: Taranto si dimostra formazione capace di mettere in difficoltà in biancorossi e resta attaccata alla formazione di Blengini che intanto cavalca l’ottimo momento di Bottolo. Civitanova alza il livello difensivo e risulta più efficace a muro, mettendo la freccia anche nel terzo parziale: al resto ci pensano Nikolov e Lagumdzija che trovano così il 22-25 che ribalta tutto. Nel quarto set i tarantini cercano di gettare il cuore oltre l’ostacolo, ribattendo colpo su colpo ai tentativi di fuga dei cucinieri: ne viene fuori un parziale estremamente combattuto, con le squadre che si danno battaglia su ogni possesso. Si arriva agli scambi finali sul 23 pari, con l’esito finale che passa ai vantaggi: ancora Bottolo e Nikolov si confermano protagonisti, trovando le giocate decisive che valgono il 28-30.