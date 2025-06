"La Luna 40° Showcase", stasera il ’compleanno’ al teatro delle Muse

"Quarant’anni di danza, emozioni e famiglia". Viene presentato così ‘La Luna 40° Showcase’, evento in programma questa sera al Teatro delle Muse di Ancona. Ben tre gli spettacoli previsti; il primo alle ore 16, il secondo alle 18.30 e il terzo alle 21. A dire il vero, come sottolineano gli organizzatori, ‘quest’anno lo Showcase sarà molto più di uno spettacolo. Sarà un momento speciale, intenso, pieno di energia e gratitudine. Un modo per celebrare quarant’anni di passi, sogni, sacrifici e amore’. Questo perché ‘per tanti La Luna è casa. Lo è per i bambini che qui hanno imparato a muoversi a tempo, per i ragazzi che hanno scoperto il coraggio di essere artisti, per le famiglie che hanno vissuto ogni emozione, dal backstage al palco. E lo è anche per chi, in un modo o nell’altro, ci porta ancora nel cuore’. La serata odierna nella prestigiosa sede del Teatro delle Muse sarà un modo per ‘festeggiare tutto questo insieme. Con la pelle d’oca, gli occhi lucidi e i cuori pieni. Perché la danza è vita. E la nostra, da quaranta anni, brilla sotto la stessa Luna’. Il costo del biglietto per un singolo spettacolo è di 20 euro, ma se si decide di assistere a due spettacoli il costo è di 30 euro invece che 40. Se poi si sceglie di vedere tutti e tre gli spettacoli in programma, il costo è di 36 euro, quindi solamente 12 euro a spettacolo. La novità di quest’anno è che è possibile acquistare i biglietti anche online tramite il servizio Vivaticket, scegliendo comodamente i posti dalla mappa del teatro.