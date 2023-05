La Luna Dance conquista New York "Abbiamo portato il nostro linguaggio"

Da New York ad Ancona. La Luna Dance Center torna a casa dopo una prestigiosa trasferta nella Grande Mela, e come ‘souvenir’ si porta un’esperienza da ricordare, fatta di applausi e attestati di stima da parte di persone che "se ne intendono", a dir poco. Tanto più che in America, oltre al teatro danza della Luna Dance Theater, l’associazione presieduta da Cristiano Marcelli ha proposto anche esibizioni freestyle legate ai cinquant’anni della cultura hip hop, con i collettivi Lunatics e Luna Breakers. "La cosa più rilevante è che abbiamo raccontato ciò che siamo – spiega Marcelli -. Gli stessi docenti americani ospiti del Conero Dance Festival, giunto alla 15esima edizione, ci hanno spinti a farlo. Tutti sono rimasti colpiti nel vedere una comunità di persone unite dalla passione per la danza, e ci hanno incoraggiati. A New York la risposta è stata molto positiva. Qui il pubblico è abituato a vedere qualsiasi cosa, eppure molti si sono commossi per lo spettacolo ‘Le Tre Marie del Mare’, qualcosa di nuovo per loro. Ma è stata apprezzata anche la nostra interpretazione, la nostra versione della cultura hip hop".

Marcelli cita in particolare l’esibizione al Culture Lab, nel Queens, nel giorno di apertura della nuova stagione: "Un luogo bellissimo, dove si fa cultura a 360 gradi, e dove ho visto persone entusiaste per le nostre compagnie. Siamo stati in varie scuole di danza, dove noi abbiamo visto i loro stili, e loro i nostri. La contaminazione e la commistione di cose diverse caratterizza la ‘Luna’, fatto apprezzato anche dagli americani venuti ad Ancona".

Felice è anche l’altra ‘anima’ della ‘Luna’, Simona Ficosecco, che con ‘Le Tre Marie del Mare’, di cui ha firmato le coreografie, ha conquistato il pubblico: "Non è scontato che il linguaggio del teatro danza venga recepito. Invece questa leggenda della tradizione mediterranea, accompagnata dalle musiche di vari paesi del Mediterraneo, li ha colpiti e incuriositi. E’ un racconto che parla di donne, di mare, di migrazioni, di inclusione". Rocco Marcelli, danzatore e insegnante, è membro sia dei Lunatics che dei Luna Breakers. Per lui è stata un’esperienza ‘top’: "Sono cresciuto con la cultura hip hop, e ora sono stato nel luogo dove tutto è nato, insieme alle persone con cui sono cresciuto".

Raimondo Montesi