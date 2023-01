La Luna Dance tra masterclass, stage e spettacoli al Panettone

Inizia alla grande il 2023 per La Luna Dance Center di Ancona, che oltre ai suoi corsi per ogni età e livello, propone anche stage e masterclass con professionisti internazionali nelle sue tre sedi (Ancona, Filottrano e Jesi) e una rassegna al Teatro Panettone, esito delle materie di composizione con i partecipanti ai corsi professionali dell’Accademia Poliarte, coordinati e coreografati da veri ‘big’ della danza: Fernando Suels Mendoza, ballerino storico del Tanztheater di Pina Bausch (tecnica contemporanea), il 14 e il 22 gennaio ad Ancona e il 15 a Jesi; Alessandro Sciarroni, Leone D’oro alla carriera alla Biennale di Venezia (laboratorio contemporaneo) il 22 ad Ancona; Alessandra Angiolani, da Studio76 di Brescia, con tecnica classica il 14 ad Ancona e il 15 a Jesi; Ayoub Haraka, dal corpo di ballo di ‘X-Factor’ e di altri eventi internazionali, con urban dance il 14 (Ancona) e il 15 (Jesi); Marco D’Avenia della All Styles Crew, con house dance il 21 (Ancona).

Grazie anche alla collaborazione con Marche Teatro La Luna il 28 ospiterà una masterclass con Pieter Desmet, ballerino di Ultima Vez Wim Vandekeybus, in occasione dello spettacolo "Hand do not touch your precious me", in scena alle Muse. A Filottrano sono previsti stage con insegnanti storici: Giovanni Brain Galeazzi (break dance e hip hop) e Marco Markeeno Bramucci (urban fusion), il 28; Chiara Cingolani (danza moderna) il 29; Simona Ficosecco, direttrice artistica della Luna Dance Center (tecnica contemporanea) il 29. Il 21 (ore 17.30, ingresso gratuito) spazio alla rassegna "Poliarte On stage" al Panettone, a cura di Fernando Suels Mendoza. Dopo di lui toccherà ad altri nomi illustri: Pompea Santoro (ex Cullberg Ballet), Valeria Proietti Semproni, specializzata in tecnica Limón, Simona Ficosecco, Pau Aran Gimeno e Elsa Piperno (pioniera della danza moderna in Italia).

Il presidente della ‘Luna’ Cristiano Marcelli osserva che "ballerini di ogni età marchigiani, dal resto d’Italia, o dall’estero, artisti internazionali e pubblico sono tutti parte integrante di una community fondata sull’amore per la danza e sulla diffusione di uno stile di vita che favorisca il culto della sensibilità artistica. Farne parte ha un grande valore non solo per noi oggi ma anche per le generazioni che seguiranno".