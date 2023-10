"La luna sott’acqua", lo sguardo di Negrini sulla tragedia del Vajont

Lo sguardo diretto non è sempre capace di cogliere la realtà, che è ingannevole, mutante, molteplice: nonostante sia stata vista e rivista, anche la tragedia del Vajont, dove sessant’anni una frana provocò duemila morti per l’esondazione della diga, ha ancora molto da mostrarci. E lo sguardo obliquo, onirico, usato dal regista Alessandro Negrini per il suo documentario "La luna sott’acqua", potrebbe illuminarci meglio dei diodi fotoemittenti delle lampade a led. Stasera, ore 21, Negrini sarà ad Ancona, nella storica sala del Cinema Italia, per accompagnare la visione del suo film, organizzata dall’associazione CGS Dorico in collaborazione con Teorema Cinema.

Il regista dialogherà con il pubblico, nella presentazione e nel dibattito dopo il film. Autore di livello internazionale, Negrini è un ospite caro alla platea dorica, a cui ha già mostrato i suoi due precedenti documentari, "Paradiso" (2013) e "Tides" (2016).

"La luna sott’acqua" è un’opera di cinema di realtà, atipica per la cifra stilistica così particolare dell’autore: il film non è la semplice ricostruzione cronachistica degli eventi, quanto, piuttosto, un affresco dalle tinte oniriche che mette in scena testimonianze di gente comune, in un flusso narrativo di voci, tra cui spicca quella di Maria Pia di Meo, e immagini significative, oltre che belle. "La luna sott’acqua" è il frutto di un decennale lavoro sul campo, a Erto, uno dei luoghi più colpiti dall’evento del 1963, e conferma che Negrini, qui coadiuvato da Fabrizio Bozzetti per la sceneggiatura, è un affabulatore attento ed efficace nel cucire storie e riflessioni che rimandano alla necessità di fare memoria da cui ripartire per il futuro.

"Fare memoria del passato, per non dimenticare, per non sparire nel vuoto delle celebrazioni di facciata, per ridare dignità al presente e una base al futuro dei luoghi e della popolazione": è l’obiettivo dichiarato che accomuna Negrini e gli animatori del CGS Dorico, i quali intendono coniugare l’estetica con l’impegno, fortemente "politico", nella sua accezione più nobile, quindi tanto necessario, quanto delicato ed evocativo al tempo stesso.

La serata è uno degli appuntamenti autunnali del cartellone itinerante "Frammenti dalla Biennale – Frammenti di Festival", che si svolge nelle sale del Cinema Italia e del Cinemazzurro, con il contributo del Comune di Ancona e della Regione Marche. Biglietto unico: euro 6.

Valerio Cuccaroni