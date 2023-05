La lunga corsa per Palazzo del Popolo annunciata sul Carlino il 14 gennaio

Era la fine di novembre dello scorso anno quando il telefono di Daniele Silvetti iniziò a squillare per una sua possibile discesa in campo come candidato sindaco del centrodestra per Ancona. Settimane di tira e molla fino alla decisione, da parte della coalizione, di annunciare il nome prima di Natale. Poi qualche altro attimo di riflessione, chiesto da una delle forze in campo, fino alla decisione finale che il Carlino anticipò il 14 gennaio di quest’anno e poi confermata dallo stesso Silvetti con un’intervista esclusiva al nostro giornale (qui sopra le pagine di quel periodo). Poi l’inizio della campagna elettorale, la composizione dello staff che lo ha accompagnato fino a lunedì pomeriggio quando il candidato è diventato ufficialmente primo cittadino del capoluogo di regione potendo alzare le braccia al cielo.