La lunga mano dei clan. Pericolo mafia nello scalo

La criminalità sempre di più infiltrata all’interno dei porti nazionali, ma la notizia peggiore per le Marche è il terzo gradino del podio occupato dallo scalo di Ancona per numero di casi che si sono verificati nel 2024. Negli ultimi tre anni il capoluogo dorico ha visto il suo porto interessato da ben 27 episodi criminosi. Il lato buono della medaglia riguarda il fatto che i casi sono emersi in maniera così netta perché i controlli da parte dell’Agenzia delle Dogane e delle forze dell’ordine, in particolare la Polmare e la Guardia di finanza, sono capillari e costanti. Un fenomeno comunque preoccupante in linea generale. A dirlo è l’associazione Libera col rapporto ‘Diario di Bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani’. Quello dorico fa parte di un gruppo di porti infettati dalle organizzazioni criminali: sempre lo scorso anno i cosiddetti ‘scali inquinati’ sono saliti da 28 a 30, anche se nello storico i porti in odore di criminalità superano quota 40.

In totale sono 42 i porti italiani in cui sono emersi eventi di illegalità nell’ultimo triennio, di cui 32 di rilevanza nazionale. Al primo posto i porti di Genova e Livorno, che rappresentano ben il 20% del totale, con 37 eventi ciascuno. Al secondo posto il porto di Ancona con 27 episodi, pari al 7,3%, e al terzo posto. Nel 2024 Ancona è andata meglio di altri, ma nel calcolo dei tre anni 2022-24 è al terzo posto. Nel 2024 all’interno dei porti italiani si sono registrati 115 casi di criminalità (+4,5% rispetto al 2023) con il coinvolgimento di 30. porti (erano 28). Primato per il porto di Livorno (16 casi), seguono il porto di Genova e Bari con 10 casi, mentre la Liguria con 18 casi è la regione con il maggior numero di casi di criminalità all’interno dei porti, seguita dalla Toscana con 17. Le Marche seguono più indietro, ma non va dimenticato che nella nostra regione c’è un solo scalo di livello internazionale e di grandi dimensioni, Ancona appunto, mentre gli altri, compresi Pesaro e San Benedetto (che fanno parte dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale), hanno movimenti e traffici inferiori: "Gli scali marittimi rappresentano per i gruppi criminali un’opportunità per incrementare i propri profitti e per rafforzare collusioni _ spiega l’associazione fondata esattamente trent’anni fa e guidata da Don Ciotti _. L’impegno di Libera sul versante della lotta alle mafie e corruzione, e più in generale ai fenomeni d’illegalità, ha due caratteristiche: la continuità e la coerenza. In tutto nel triennio 2022-2024 sono 365 gli eventi criminali nei porti italiani, uno ogni tre giorni, con il 2022 anno peggiore con 140 eventi criminali. Tra il 1994 e il 2023, i clan censiti che hanno operato in attività di business illegali e legali sono 109, con 69 porti italiani oggetto di proiezioni criminali".