La macelleria Ghergo in via Santa Margherita

Ha riaperto ieri, dopo due settimane di stop, la macelleria di Alessandro Ghergo, in via Santa Margherita 26: "Abbiamo ristrutturato il locale e dal fine settimana siamo nuovamente operativi" fa sapere il titolare. La macelleria Ghergo, fino al 2018, è stato un punto di riferimento per i residenti del quartiere Piano: "In pochissimi ci hanno seguito qui, in via Santa Margherita. La clientela è cambiata quasi totalmente, ma siamo comunque soddisfatti. Al Piano – dice Ghergo – non c’erano più le condizioni né le prospettive per una crescita dell’attività". Ora, i Ghergo continuano a pagare l’affitto, proprio come il canone di locazione che hanno corrisposto fino al 2018 al Comune: "Adesso, possiamo gestire in autonomia i nostri spazi e non siamo in un mercato alla mercè dell’Amministrazione. Qui, non c’è alcun tipo di degrado e coi proprietari del locale ci sono dialogo e comunicazione. "In piazza d’Armi mancava la sinergia tra tutti gli operatori e tra questi e il Comune. Ogni volta che chiedevamo qualcosa, c’era il solito rimpallo di competenze. Abbiamo detto basta". Presente anche l’associazione antidegrado.