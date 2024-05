La Macina apre il "Cantamaggio" con uno spettacolo sull’emigrazione

Ricco cartellone per la 42esima edizione della festa del Cantamaggio di Morro d’Alba al via domani per tre giorni e in chiusura il 31 maggio con il tradizionale rogo dell’albero del ‘Maggio’. Tra le iniziative di punta il nuovo concerto spettacolo sull’emigrazione de La Macina, quello con Elisa Ridolfi trio e l’inaugurazione della mostra di "collages" di Gastone Pietrucci, leader de La Macina.

Ritorna dunque l’antico canto rituale di questua, che da secoli celebra l’avvento della primavera. Si inizia domani alle 11 in piazzale Bersaglieri dove ci sarà: l’addobbo dell’albero del "Maggio" da parte dei bambini della scuola dell’Infanzia di Morro d’Alba e degli ospiti della Casa di Riposo. Nei sotterranei dell’auditorium Santa Teleucania, sempre domani ma alle 18,30 l’inaugurazione della mostra di Gastone Pietrucci "Collages-2013- 2024" aperta fino al 26 maggio.

La prima giornata si chiuderà alle 21,30 (ingresso libero), nell’auditorium Santa Teleucania con La Macina e la partecipazione straordinaria di Milena Gregori, voce narrante, nel nuovo concerto-spettacolo "Penserò ad emigranti sopra neri vapori". Un nuovo lavoro particolare e struggente, sui ricordi, le lettere, le emozioni, il dolore, la lontananza, le lacrime, la rabbia, lo sconforto, la speranza e la fatica della grande emigrazione marchigiana in America. Sabato alle 11 nel camminamento della Scarpa, il laboratorio di turismo delle radici con "La pasta fatta a mano". Alle 17,30 nella sede di Danzintondo di via Morganti, altro laboratorio di saltarello marchigiano. Alle 21,30, domani poi nell’auditorium (ingresso libero) il tradizionale concerto per il "Maggio", con l’Elisa Ridolfi trio che presenterà: "L’ora del funabolo" con la partecipazione di Gastone Pietrucci. Domenica mattina oltre duecento suonatori e cantori popolari, invaderanno il borgo per riportare, , casa per casa, il canto rituale di questua del "maggio".

Arriveranno anche diversi gruppi dall’Umbria, dall’Emilia e dalla Romagna. Alle 12 il concerto di Silvia Spuri (organetto, canto), Andrea Vincenzetti (canto, chitarra, organetto) con la partecipazione straordinaria del duo Uscita di emergenza. Dalle 16 alle 20 poi l’esibizione estemporanea dei gruppi tra la gente in piena liberta’. Alle 17 il corteo dell’albero del maggio che sarà piantato in piazza Farsetti. Alle 19 il concerto di chiusura in auditorium on la Macina e il Duo Uscita di Emergenza.