Giuseppe Tassi
Cronaca
19 ago 2025
RAIMONDO MONTESI
Cronaca
La Macina, la storia in due docufilm. E’ l’evento "Stanotte mi sognai"

Il Folk Festival è a Monsano per l’appuntamento curato da Roberto Gigli. Presente il gruppo e i registi

Roberto Gigli

Roberto Gigli

Viene recuperata oggi la serata inaugurale del ‘Monsano Folk Festival’, in programma lo scorso 2 agosto, e cancellata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Questa sera (ore 21.30) in piazza dei Caduti va in scena l’evento ‘Stanotte mi sognai’, curato e condotto da Roberto Gigli (foto), dove verranno effettuate due proiezioni di due docufilm, alla presenza di quattro registi e di tutto il gruppo La Macina.

Il primo docufilm del regista abruzzese Giustino Zuccarini riguarda la mostra, curata sempre da Gigli, ‘Stanotte mi sognai / I canti de La Macina in mostra’, allestita con grande successo a Jesi nel Museo Federico II nel 2024. Il secondo docufilm realizzato dal Gruppo Subway Lab di Jesi, per la regia di Andrea Antolini, Diego Morresi e Alessandro Tarabelli è ‘Stanotte mi sognai / Gastone e La Macina’, su Gastone Pietrucci e la sua lunga storia con La Macina e soprattutto sulla sua fondamentale ricerca delle tradizioni orali marchigiane, con la partecipazione di Marino e Sandro Severini (Gang), Moni Ovadia, Rossana Casale, Marco Gigli e Adriano Taborro. Il docufilm è stato presentato fuori concorso, con grande successo, all’interno di ‘CineOff’ (Festival internazionale del Cinema indipendente) nel Teatro - Studio "Valeria Moriconi" di Jesi lo scorso mese di ottobre.

