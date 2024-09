La "Madonna con Gesù" cade a pezzi: "Disponibile a restaurare l’opera. Aveva rivoluzionato la street art"

Ozmo è disponibile a rifare il dipinto della "Madonna con Gesù bambino" che si sta rovinando sulla facciata della ex caserma San Martino, in piazza Oberdan. L’artista, Gionata Gesi all’anagrafe, ha seguito l’argomento tirato fuori dal Carlino che i giorni scorsi ha dato notizia di come il murale, che all’epoca della sua realizzazione (era il 2008) fece discutere per via delle due teste rovesciate, sta cadendo a pezzi e sarebbe un peccato per la città perdere un’opera diventata famosa per la street art e inserita nelle riviste a tema e anche negli itinerari turistici artistici di livello. "Lancio un appello alle istituzioni – dice Ozmo – sono disponibile a ripristinare il muro. Ne vale la pena perché è un’opera che ha rivoluzionato il linguaggio della street art: una delle prime con soggetto sacro. Ci sono tanti modi di ripristino, l’ideale sarebbe rifare il muro da fondo perché perde intonaco, poi va rifatto il dipinto sopra. Se non si interviene prima sotto si rischia che cada tutto di nuovo. Io sono disponibile, ne possiamo parlare".

L’artista, che ha una sua voce nell’enciclopedia Treccani e ha avuto il suo exploit nel 2012, dopo la mostra al museo del Novecento di Milano, dove dipinse dal vivo, coronando altri successi con le sue opere tutt’oggi, ricorda il polverone sollevato all’epoca del murale fatto ad Ancona. "La Chiesa non lo criticò, anzi – osserva Ozmo – l’aveva accettata. Il vescovo di allora Edoardo Menichelli non la definì mai blasfema, disse impropria, non sacra. Ricevetti, quel periodo, anche un invito di un frate a prendere parte ad una iniziativa all’abbazia di San Ruffino sui Sibillini e definì la Madonna con Gesù bambino straordinaria".

Sul fatto che un murale è concepito dagli artisti anche per rovinarsi nel tempo perché fa parte dell’arte, come ha detto anche l’assessore al Decoro urbano Daniele Berardinelli, interpellato dal Carlino sulla situazione di abbandono in cui versa il mega dipinto, Ozmo la vede diversamente: "C’è differenza tra un intervento illegale, di un artista che non può far valere la propria paternità o non lo vuole perché l’identità nascosta è la sua grande fortuna, e un’opera perfettamente legale di artisti riconosciuti e finanziata con soldi pubblici. Anche le opere di Banksy sono realizzate senza considerare la loro conservazione, nonostante lui accetti l’autodistruzione delle sue opere, perché queste vengono asportate e sostituite con delle copie. Se è vero che la parola cultura derivi dal far crescere, allora sta allo Stato e alle istituzioni proteggere e restaurare piuttosto che lasciar distruggere. Spero che il Comune dia la possibilità all’opera di sopravvivere".

Era stata una interrogazione in consiglio comunale, di Forza Italia, partito di minoranza all’epoca, a sollevare la critica additando l’opera come blasfema. "Non l’ho concepita così – spiega Ozmo – mi sono ispirato alla Madonna incoronata dagli angeli di Lotto, che stava nella pinacoteca della città. Al tempo, gli smartphone non esistevano, ed io cercavo ispirazione nei musei, oggi esistono strumenti nuovi tipo l’intelligenza artificiale. L’idea di girare le teste mi è venuta alla fine, c’era bisogno di un gesto che facesse la differenza e così le ho disegnate capovolte. E’ come Duchamp che ha messo i baffi alla Gioconda. Ogni artista ha un suo tocco finale".