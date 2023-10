"La Maestra di Venezia", violini e violoncello alla chiesa del Gesù

Dopo il trionfo delle "Quattro stagioni" di Vivaldi con Federico Guglielmo, salutato da una calorosa standing ovation, la seconda produzione del Festival Barocco delle Marche presenta una preziosa rarità.

E’ "La Maestra di Venezia", un programma monografico sulla musica da camera di Maddalena Lombardini, che l’Ensemble dell’Orchestra Barocca delle Marche (Giuditta Longo e David Taglioni violini, Andrea Agostinelli violoncello) eseguirà oggi (ore 17.30) nella Chiesa del Gesù di Ancona. Lombardini (Venezia, 1745-1818), compositrice e valente interprete, è figura di spicco, con una carriera internazionale molto rara per una donna.

Allieva prediletta di Tartini, fu molto ammirata sia come violinista che come cantante lirica, oltre che come compositrice, in vari paesi d’Europa. La sua scrittura vivace e ricca traghetta le forme strumentali dal barocco al classicismo.

Oggi si potranno ascoltare tutti i suoi Trii per due violini e violoncello e un delizioso Duetto per violini.

Musica di grande raffinatezza e rarità di esecuzione, per un festival che si distingue sia per l’alta qualità musicale offerta sia per la scelta dei luoghi che ospitano i concerti.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria info@fondazionelanari.it. Info 3388388746.