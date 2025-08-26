La maestrìa di Trubbiani alla Pinacoteca

La maestria di Trubbiani inaugura il ciclo di incontri ‘Ancona Cultura Aperta’. Con la conferenza ‘Valeriano Trubbiani. Racconti di terra e di mare fra echi leopardiani e sogni felliniani’, in programma venerdì 29 agosto (17.30) alla Pinacoteca Civica Francesco Podesti ha inizio il ciclo di conferenze: ‘Visioni viaggi e identità per raccontare Ancona nel mondo’, un format culturale del Comune di Ancona e dell’assessorato alla Cultura: "La conferenza di venerdì prossimo, tenuta da Gabriele Simongini, prenderà avvio dal gruppo scultoreo di Trubbiani Mater Amabilis (i Rinoceronti di Ancona) _ si legge in una nota diffusa dal Comune _. In evidenza l’attualità della ricerca dell’artista, la sua forte identità marchigiana, collegabile alla poesia leopardiana, e la sua capacità di affrontare temi universali, dimostrata anche dalla collaborazione con Federico Fellini, sotto il segno di un mondo onirico e grottesco. Il progetto, pensato per offrire alla cittadinanza percorsi di partecipazione e conoscenza della cultura della città in vista del dossier di candidatura Ancona 2028, si svolge prevalentemente nel chiostro della Pinacoteca che, in attesa della fine dei lavori, torna ad aprirsi al pubblico". Oltre che nel chiostro della Pinacoteca, sono previsti incontri a Spazio Presente e al Ridotto del Teatro delle Muse. Il percorso culturale ha avuto un preludio nel mese di luglio in occasione di Ulisse Fest, con due conferenze alla Mole Vanvitelliana, Sala Boxe, con Giorgio Mangani che ha parlato di Ciriaco d’Ancona, e Tiziana Maffei, che ha presentato un approfondimento dedicato a Luigi Vanvitelli. Gabriele Simongini è storico dell’arte e professore ordinario di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Roma, nonché critico d’arte del quotidiano Il Tempo. È uno dei maggiori esperti italiani di astrattismo, autore del volume Astrattismo italiano.