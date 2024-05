La maggioranza blinda il rendiconto. No a rischi default

La maggioranza blinda il Rendiconto dell’esercizio 2023 del Comune di Ancona. I conti dell’amministrazione sono in ordine, come ribadito dalla ragioneria in sede di commissione: "Silvetti e la sua giunta hanno parlato di ‘polpette avvelenate’ di rischio default per l’amministrazione Mancinelli e invece tutto questo non è accaduto _ è stata la reazione compatta della minoranza, a partire da Diego Urbisaglia, consigliere di Ancona Futura _. Il bilancio è sano e solido e voi lo avete ereditato. Sui mutui, dei 19 accesi nel 2023 18 li avete attivati voi. È vero che l’unico voluto dalla giunta Mancinelli era il più cospicuo, 8 milioni’, ma riguardava il progetto chiave del nuovo mercato del Piano. Sicuramente lo avreste acceso anche voi". I conti certificano un risultato di amministrazione di 52 milioni di euro calcolato al 31 dicembre 2023 (al lordo degli accantonamenti e dei vincoli), che conferma il trend di miglioramento dello stesso negli anni, e un fondo di cassa finale di 25,7 milioni di euro. Un andamento che, nel corso dell’intera gestione, non ha mai reso necessario il ricorso allo strumento dell’anticipazione di tesoreria. Tra i dati significativi il maggiore ripiano del disavanzo storico straordinario, 2 milioni di euro nel 2023 (ulteriori rispetto alla quota minima prevista per il ripiano da una apposita delibera comunale del 2016 di 1.4 milioni di euro), il cui saldo a fine anno scorso ammonta a 24 milioni di euro sui 44 milioni del 2015.