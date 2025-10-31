La maggioranza blinda l’assessore Tesei

"Silenzio nella vicenda Edison e cambio di gestione del canile comunale, il sindaco ritiri le deleghe all’Ambiente e Benessere animale all’assessore Alessandro Tesei". A chiederlo Tommaso Cioncolini (JesiAmo), ma il sindaco, prima della discussione in aula, blinda l’assessore Tesei: "Non ci sarà alcun ritiro delle deleghe, discutiamo pure ma sappiamo già la conclusione: perché questa è attribuzione del sindaco. Sono soddisfatto del lavoro dell’assessore Tesei".

Poi sulla questione dell’impianto di rifiuti Edison, Fiordelmondo spiega il silenzio di cui è stato accusato Tesei: "Mi sono preso l’onere di gestire tutta la partita in prima persona, e chiedendo agli altri di dare una mano operativamente, ma di lasciare che fossi io il punto di caduta. Mi lascia perplesso l’accusa di assenza della politica. perché la presenza dell’amministrazione è stata ovunque: istruttoria, inchiesta, in consiglio, riunioni di comitati di quartiere, dove sono sempre andato quando invitato. L’amministrazione si è politicamente buttata dentro la città quando qualcuno costruiva tensione. La politica ha detto: decidiamo noi".

Dopo l’accesa discussione la mozione per il ritiro delle deleghe a Tesei è stata bocciata: a votarla solo 3 consiglieri di opposizione, 13 i contrari. Passate poche ore in aula, scatta una bagarre ancora più accesa sempre per la questione cani, che coinvolge l’assessore Tesei. Era in approvazione infatti il nuovo regolamento per le aree cani (dopo l’inaugurazione nei giorni scorsi di quella di via del Burrone). A sollevare un vespaio di polemiche stavolta è stato Giancarlo Catani (Patto x Jesi), che chiedeva di togliere dal regolamento il fatto che possano entrare anche "cani pericolosi e aggressivi, purchè accompagnati da un maggiorenne". "Chiedevo di togliere almeno la parola pericolosi – spiega Catani – perché non trovo opportuno possano entrare in un contesto con altri cani. Ho proposto un emendamento, ma non è stato accettato". In aula è scattata una vera bagarre sul punto. La maggioranza ha evidenziato: "Un cane che ha già morso o aggredito, che però è in possesso del parere veterinario dell’Ast, riteniamo sia più opportuno farlo entrare accompagnato da un maggiorenne, che è responsabile sia civilmente che penalmente". Dopo una lunga ed accesa discussione l’emendamento di Catani è stato respinto.

Sara Ferreri