La maggioranza. Si spera ancora in un altro accordo

Dopo le dimissioni, il gelo politico. Il sindaco esce fisicamente per qualche giorno dalla scena osimana e la stessa non si muove, o almeno pare, arroccata sulle proprie posizioni, tanto da non far intravedere uno spiraglio per una ritrovata pace da siglare in questi 18 giorni per evitare il commissariamento e il ritorno alle urne. In maggioranza c’è chi spera in un ripensamento del sindaco e chi invoca le dimissioni dei 4 consiglieri latiniani per ripartire (la consigliera antonelliana Fabiola Martini). Ci sono anche diversi iscritti alle liste che sfruttano i social per lanciare l’hashtag "io sto con Francesco Pirani". I riflettori sono puntati pure sugli assessori latiniani. La vicesindaco Monica Bordoni è in bilico tra due fuochi e starebbe da sempre tentando la mediazione. L’assessore Matteo Sabbatini ci spera in un accordo: "In questi mesi ho avuto l’opportunità di conoscere e lavorare con un uomo di grande cuore e coraggio. Pur comprendendo la sofferta scelta del sindaco, spero davvero ci sia la possibilità di riprendere il mandato assegnato dalla maggioranza degli osimani". A oggi però non ci sono stati contatti tra le parti, né da né verso le Liste civiche da sempre con il loro leader Dino Latini. Chi deve fare un passo avanti e chi indietro se lo chiedono tutti. L’assessore Sandro Antonelli, apparentato al ballottaggio con Pirani, formalmente caldeggia l’accordo: "Esprimo tutta la mia solidarietà a Pirani che ringrazio per avermi dato fiducia. Diversi sono stati i tentativi messi in campo per risolvere la crisi politica. Comprendo la sua scelta ma, per quanto difficile, nutro ancora la speranza che nei prossimi giorni si possano creare condizioni tali da portare il sindaco a un ripensamento con il ritiro delle proprie dimissioni". L’assessore di FdI, unico partito di maggioranza, Michela Staffolani, si rifà a una metafora sportiva: "Lo sport ci insegna che il nostro valore non è definito dai passi falsi che ci lasciamo alle spalle, ma dai passi avanti che ancora abbiamo il coraggio di fare", auspicando che il sindaco cambi idea. Resta fedelissimo anche l’ex delle Liste civiche Stefano Simoncini, presidente del Consiglio, che dice: "La beffa. Nel giorno delle dimissioni del sindaco, cui rinnovo la mia personale stima e vicinanza, il Comune di Osimo vince il ricorso al Tar promosso dal centrosinistra". Silvia Santini