La maggioranza:: "Valutazioni errate"

E’ ancora scontro sulla sanità cittadina: Andrea Anibaldi, Paolo Paladini, Riccardo Ragni capigruppo di Rinasci Fabriano, Partito Democratico e Progetto Fabriano contrattaccano: "L’analisi fatta da Fabriano Progressista del consiglio comunale aperto sulla sanità, è davvero disarmante, ci lascia allibiti e sconcertati. Da un movimento politico che si dichiara ’progressista’ ci si aspetterebbe ben altro, ovvero, una valutazione oggettiva delle carenze riguardo agli investimenti più volte promessi e totalmente disattesi dall’attuale Giunta Regionale sul potenziamento strutturale del ’Profili’. Una denuncia della drammatica situazione riguardante il personale sanitario che priva i reparti dell’adeguata copertura del sevizio e una condanna ferma e decisa delle intollerabili liste di attesa che costringono i cittadini dell’entroterra montano ad un nomadismo sanitario di centinaia di km, per chi non può curarsi privatamente, solo per ricevere prestazioni dovute. E induce molti di loro, migliaia ormai, a rinunciare proprio alle cure. Siamo sconcertati. Si attacca violentemente la sindaca – aggiungono - ottenendo il risultato di delegittimare l’intero consiglio comunale, che ha avuto il merito di votare, all’unanimità un documento sul quale anche Fabriano Progressista era d’accordo".