La magia della fisarmonica, ecco il Pif

Castelfidardo si prepara a vivere la magia del ‘suo’ strumento. Domani prende infatti il via la 50esima edizione del ‘PIF – Premio Internazionale della Fisarmonica’, che ogni anno richiama nella capitale mondiale dello strumento a mantice musicisti, appassionati e visitatori da tutto il mondo. La giornata inaugurale si apre con l’avvio del concorso fisarmonicistico che vedrà giovani talenti internazionali sfidarsi nelle varie categorie. Una tradizione che a Castelfidardo non è solo competizione, ma celebrazione di uno strumento che qui ha le sue radici storiche e culturali.

In serata, spazio ai grandi concerti. Alle ore 19 all’Auditorium San Francesco torna il Gemini Duo, composto dalle sorelle Wanchen e Wanxu Zhao. Dopo aver conquistato il primo premio nella categoria musica da camera al 47esimo PIF, le due musiciste incanteranno il pubblico con la loro straordinaria sintonia interpretativa, fatta di eleganza, profondità espressiva e una complicità naturale che trascende la tecnica. Un ritorno attesissimo per due protagoniste che stanno segnando il panorama internazionale della fisarmonica da camera.

Il testimone passerà poi alla grande piazza cittadina: alle ore 22.30 in piazza della Repubblica saliranno sul palco Enzo Avitabile & i Bottari di Portico. Sassofonista, compositore e cantante tra i più originali della scena italiana, Avitabile porterà un concerto travolgente, arricchito dall’energia primordiale dei Bottari con i loro strumenti percussivi (botti, tini e falci) capaci di trasformare la musica in rito collettivo. Un viaggio sonoro che mescola tradizione napoletana, soul, jazz, funk e ritmi dal mondo. Dopodomani piazza della Repubblica ospiterà entrambi i concerti principali della giornata.

Si inizia alle ore 18 con Nonato Lima, considerato uno dei più grandi fisarmonicisti brasiliani contemporanei. L’artista incanta il pubblico grazie a una tecnica impeccabile unita a una carica emotiva coinvolgente. In serata (ore 21.30) spazio all’Antonio Forcione Quartet, celebre chitarrista e compositore di fama mondiale acclamato per la sua tecnica esplosiva, la creatività senza confini e l’inconfondibile sensibilità espressiva. Al suo fianco il fisarmonicista Natalino Marchetti, tra i più raffinati interpreti italiani dello strumento, capace di spaziare tra generi e suggestioni con eleganza e profondità. La rassegna si chiuderà domenica. Programma completo su www.pifcastelfidardo.it/programma-concerti/.