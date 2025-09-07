La magìa di Moro. Un altro big al Passetto con un bagno di folla:. Più di diecimila in estasi

Dopo i Tiromancino e Raf, la ‘Festa del Mare’ di Ancona punta su un altro big della musica italiana per l’evento serale al Passetto. E’ Fabrizio Moro, che ieri si è esibito davanti a più di diecimila persone. Sale sul palco e fissa il monumento illuminato di blu. Come il mare. "Ciao belli!". Primo scroscio di applausi. Inutile dire che l’intera viabilità della zona intorno al Monumeno ai caduti è stata ‘stravolta’ a causa dell’organizzazione del concerto, gratuito. Un’idea apprezzata dal pubblico, quella di inserire un evento musicale di livello nazionale nel programma della manifestazione, al di là del fatto che l’artista in questione abbia un legame particolare con la città. E’ una questione di visibilità, di volontà di rendere ancora più attrattiva la festa, oltre i confini ‘comunali’.

Sicuramente per il cantautore romano il concerto, e il relativo tour, non è qualcosa di banale. Quest’anno, infatti, l’artista celebra i suoi primi venticinque anni di carriera. E quale mezzo migliore per farlo che cantare di fronte al proprio pubblico? Certo, ieri oltre ai suoi fan c’erano molti ‘curiosi’, persone che magari conoscono poco l’artista. Ma anche loro sono stati idealmente invitati a intraprendere un viaggio musicale attraverso un quarto di secolo di musica leggera. Moro, infatti, ha proposto un concerto ‘antologico’, che partendo dagli esordi (il primo album, intitolato semplicemente ‘Fabrizio Moro’, uscito nel 2000) ha raggiunto il presente. A tutt’oggi l’ultima uscita discografica dell’artista è il singolo ‘Prima di domani’, realizzato in collaborazione con il rapper romano Il Tre. Ma per i fan è in arrivo un bel regalo. Moro ha infatti annunciato l’uscita del suo nuovo lavoro composto unicamente da inediti, prevista entro la fine dell’anno. Quanto ai suoi venticinque anni di attività, Fabrizio Moro li ha definiti ‘un traguardo enorme e difficile’, che ‘pesano a seconda dei momenti’.