La mamma di Concetti: "Giustizia per Matteo. Battaglia appena iniziata"

"Le indagini in corso chiariranno la responsabilità di quanti non hanno voluto fare nulla per ascoltare il grido di aiuto di mio figlio. La battaglia per ottenere giustizia è appena iniziata". Rompe il silenzio Roberta Faraglia, la mamma di Matteo Concetti, il 25enne fermano trovato impiccato nella cella di isolamento il 5 gennaio scorso.

Il giovane si trovava recluso nel carcere anconetano di Montacuto da settembre, per scontare un cumulo di pene diventate definitive, per reati contro il patrimonio.

Un trasferimento dal carcere di Fermo, effettuato per un problema di sovraffollamento.

Ad agosto avrebbe finito di scontare le pene. In prigione era tornato perché gli erano stati revocati i domiciliari (aveva un permesso x lavorare ma ha tardato i rientri).

La madre del giovane, dopo le prime accuse mosse al carcere e allo Stato per aver lasciato solo il figlio che aveva dei disturbi psichici e non sarebbe dovuto stare in carcere è tanto più in isolamento, si era chiusa nel silenzio facendo proseguire le indagini. Dopo due settimane torna a parlare.

"Mi scuso per il mio silenzio fino ad oggi - dice la donna attraverso una nota scritta fatta recapitare dal suo avvocato, Giacomo Curzi - ma sono certa che comprenderete il motivo. Vorrei ringraziare la senatrice Ilaria Cucchi: mai avrei creduto di poter ottenere il suo numero personale, né tanto meno che mi rispondesse e che mi fornisse l’attenzione e il supporto che mi era necessario. Ringrazio anche i senatori Ivan Scalfarotto e Matteo Verducci, per le loro dichiarazioni portate all’attenzione del Senato: spero che non siano parole perse nel vuoto. Ringrazio tutti quanti hanno dato voce a mio figlio che voce più non ha. Quando la mattina aprite gli occhi abbracciate i vostri figli o nipoti, pensate a Matteo Concetti che non respira più, alla sua famiglia: nulla, se non l’ottenere giustizia, potrà lenire il nostro dolore. Mio figlio ha varcato quel cancello con le sue gambe che tanto volevano correre, e ne è uscito in una bara. Sono tante le cose che potrei dire dell’ultimo giorno in cui ho incontrato mio figlio, come anche dei precedenti colloqui avuti con lui presso la struttura carceraria, ma non è ancora il momento. La battaglia per ottenere giustizia è appena iniziata, sarà lunga, forse difficile, ma vale la pena di essere combattuta".

Sulla morte del giovane c’è un fascicolo aperto per istigazione al suicidio a carico di ignoti. L’autopsia svolta sul corpo non aveva lasciato dubbi al gesto volontario evidenziando come Matteo è morto soffocato, precisamente per una "asfissia meccanica violenta".