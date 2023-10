La mamma lo trova a letto senza vita

Quando ha visto che il figlio non si alzava dal letto ha subito temuto il peggio e ha chiamato il 118. Lo chiamava ripetutamente mentre tentava di svegliarlo ma senza esito. Ieri mattina a casa di quell’anziana donna sono arrivati i soccorritori della Croce gialla. E’ successo a Camerano, nei pressi del centro. L’uomo, 50 anni, non dava segni di vita. Hanno provato a rianimarlo con il defibrillatore ma è stato tutto vano. Lorenzo Marcucci era già deceduto. Disperata la madre nel vedere il figlio riverso. Il personale medico non avrebbero avuto dubbi, si è trattato di morte naturale avvenuta nel sonno, forse poco prima del mattino. Il cameranese si sarebbe coricato la sera prima per non alzarsi più. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Torrette dove si trova tuttora in attesa del riscontro cadaverico. Tutta la comunità cameranese è in lutto per una morte avvenuta in maniera tanto improvvisa e piuttosto prematura. I funerali del 50enne in carico alle onoranze funebri locali non sono stati ancora fissati ma si dovrebbero tenere lunedì mattina nella chiesa dell’Immacolata Concezione per poi proseguire al cimitero cittadino con la tumulazione.