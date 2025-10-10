Atenei intolleranti
CronacaLa Ma.Mo. Dance vola ai mondiali di hip hop. Rappresenterà l’Italia
10 ott 2025
GIACOMO GIAMPIERI
Cronaca
La Ma.Mo. Dance vola ai mondiali di hip hop. Rappresenterà l’Italia

Il team della Ma.Mo. Dance

Il team della Ma.Mo. Dance

Una soddisfazione tira l’altra per la Ma.Mo. Dance, la scuola di ballo falconarese di via Marconi. La quale, negli ultimi giorni, è stata raggiunta da una splendida notizia: nell’ultimo fine settimana di ottobre, alcuni atleti che si allenano nella palestra di via Marconi parteciperanno ai Mondiali Ido di Hip hop, a Lubiana, in rappresentanza dell’Italia. Sei le giovani promesse della danza: Matteo Ranieri, Alex Compagnucci, Sofia Pierangeli, Ilaria Amico, Bianca Guerri e Kimberly Covacci.

A loro il compito di sfidare altri ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo per vincere il titolo più ambito. Mentre continuano gli allenamenti di preparazione all’appuntamento più atteso del 2025, si riavvolge il nastro.

I sei ballerini hanno vinto i campionati assoluti di categoria, e così si sono aggiudicati il diritto di rappresentare il nostro Paese nella competizione internazionale. A guidarli, nelle intense sessioni di attività, l’insegnante Giulia Paoletti. Un impegno costante per raggiungere un livello ottimale in preparazione delle gare. "Da parte della Ma.Mo. Dance un grande augurio per farci vivere grandi emozioni", scrive la scuola. Nient’altro che l’augurio di tutta la comunità di Falconara, che ancora una volta farà il tifo dalla città per gli allievi della Ma.Mo. Dance. Realtà che negli anni ha conquistato importanti traguardi a livello nazionale e non solo.

