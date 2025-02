"La Mandragola" al teatro Misa con la compagnia Stivalaccio

Riuscire ad avere un figlio che possa portare avanti il nome della famiglia è diventato un’ossessione per il vecchio e avido Messer Nicia. Non si dà pace: è disposto a tutto pur di avere un erede. Ma non al punto di dover morire. Se però a sacrificarsi può essere qualcun altro, tutto cambia.

Ha così inizio una beffa dal sapore boccaccesco, in cui chi si crede furbo sarà gabbato da chi lo è davvero. Ecco a voi ‘La Mandragola’ di Machiavelli, in scena oggi (ore 17) al Teatro Misa di Arcevia, un testo iconico del Rinascimento, trasformato in uno spettacolo che mescola ironia e denuncia sociale, smascherando l’ipocrisia della Chiesa e i valori familiari con un riso amaro che fa pensare.

Lo propone la compagnia Stivalaccio Teatro, quale secondo titolo del cartellone di prosa organizzato dal Comune, con la direzione artistica ed organizzativa del Teatro Giovani Teatro Pirata. La regia è di Michele Mori. Sil palco ci sono Pierdomenico Simone, Francesco Lunardi, Elisabetta Raimondi Lucchetti, Francesca Boldrin, Daniela Piccolo, Elia Zanella. ‘La Mandragola’ è definita da molti la ‘commedia perfetta’. In effetti, è la più famosa e imitata tra quelle rinascimentali. Machiavelli ci regala un’opera unica, in cui lo stile alto dell’Umanesimo e quello basso del patrimonio popolare si mescolano alla perfezione. Un’operazione talmente riuscita da risultare, appunto, perfetta, e da considerarsi di diritto un classico. La messa in scena si rifà ai comici dell’arte, a quel teatro fatto con un piccolo praticabile e un fondale logoro che lascia tanto spazio alla maestria degli attori.