La manifestazione e i dubbi di Polita

"Sto riflettendo se andare o meno alla manifestazione di sabato contro l’impianto Edison. Sto cercando di sincerarmi affinché non vi siano strumentalizzazioni politiche e che non diventi una manifestazione contro l’amministrazione di cui faccio parte e a cui debbo il massimo rispetto". A parlare è il presidente del Consiglio Luca Polita sul corteo organizzato per domani (ore 17) lungo corso Matteotti dal comitato ex Smia zona. L’esponente democrat potrebbe partecipare con altri rappresentanti della maggioranza (Mre), ma senza bandiere o simboli di partito, come indicato dagli stessi organizzatori. "Se avrò la certezza che si che si tratta solo di una manifestazione contro l’impianto – precisa Polita - ci andrò volentieri ma se avrò il solo sospetto che possano essere altri invece gli scopi e cioè attaccare sindaco e amministrazione, no. Però ribadisco con fermezza che sono contrario al progetto Edison e che nel mio piccolo farò il possibile per evitare che ci sia questo insediamento a Jesi". Fiordelmondo ha già detto che non ci sarà nemmeno senza tricolore ma le forze di opposizione incalzano: "L’amministrazione e il sindaco dovrebbero dare un segnale tangibile della loro contrarietà on la loro presenza al fianco di tanti cittadini" sostiene PattoxJesi.