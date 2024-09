La manifestazione "Nonni&Nipoti" inserita nel Falconara Sport Day

La città si prepara ad accogliere l’undicesima edizione dell’evento ‘Nonni&Nipoti con famiglie e mondo paralimpico’, in programma domenica 8 settembre. La grande novità: la manifestazione è stata inserita all’interno del ‘Falconara Sport Day’, trasferito interamente nel quartiere Stadio. Una giornata speciale dedicata allo sport, alla solidarietà e alla condivisione tra generazioni, organizzata dal Gruppo Amici per lo Sport e dal Comune, grazie a una fitta rete di enti e partner. Le iscrizioni alla ‘maratonina’ ludico-motoria (5 euro) sono aperte da oggi online o, in alternativa, nei due supermercati Sì con Te della città. Quest’anno è stato pensato un percorso di 1,8 chilometri, che partirà dalla pista dello stadio Roccheggiani e si snoderà intorno all’impianto, con alcune strade chiuse al traffico, e arrivo al parco Carletti, dove saranno consegnate ai nipoti le medaglie dell’evento. La giornata si concluderà con una cena di beneficenza nello stesso parco Carletti, cena con prenotazione obbligatoria e costo di 10 euro organizzata dalla Pro loco Falconamare. È previsto anche un intrattenimento musicale con il gruppo B.Pop Trio. "Voglio ringraziare le istituzioni, i tantissimi volontari, le associazioni locali e gli sponsor per aver contribuito all’organizzazione della ‘Nonni e nipoti’, un evento tanto atteso che richiede un notevole impegno e tanta passione da parte di tutti – le parole del vulcanico presidente del Gruppo Amici per lo Sport, Tarcisio Pacetti –. Come sempre ci aspettiamo una grande partecipazione a questa giornata di sport, solidarietà e condivisione all’insegna del divertimento e del benessere di tutta la famiglia". La ‘Nonni&Nipoti’ rappresenterà, infatti, la degna chiusura di un ‘Falconara Sport Day’.

gi. gia.