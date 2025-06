La manifestazione: "Ora stop alle relazioni tra Marche e Israele"

"Chiediamo alla Regione Marche di fare come ha fatto l’Emilia-Romagna e di sospendere ogni rapporto commerciale, militare e universitario con lo Stato di Israele". L’appello è di Ammar Amadneh, referente della comunità palestinese nelle Marche, che ha preso parola dal furgone in testa alla manifestazione regionale di ieri pomeriggio, ad Ancona, organizzata dal Coordinamento Marche per la Palestina. Tra i principali interventi, quello del giornalista palestinese, Samir Al Qaryouti, che ha ribadito di fermare con urgenza il massacro dei colleghi che coprono il conflitto dalla Striscia di Gaza. "Ci sono 240 giornalisti uccisi – ha detto Al Qatyouti – Facevano parte di diverse testate, sono persone che hanno dato dimostrazione di lavorare sul campo e di lottare per difendere la causa del proprio popolo".

I manifestanti, riunitisi in piazza Ugo Bassi, nel quartiere Piano, si sono poi diretti verso il centro della città guidati da un furgone - dal quale si sono susseguiti interventi e musica - e scortati dagli agenti di polizia. Numerose le bandiere palestinesi e gli striscioni contro "il genocidio a Gaza" e per chiedere agli Stati dell’Unione europea di esercitare pressione su Israele affinché ponga fine ai bombardamenti nella Striscia di Gaza.

La manifestazione ha visto la partecipazione di tanti cittadini, tra cui molte famiglie e giovani, uniti nel denunciare la situazione nei territori palestinesi. Gli organizzatori hanno ribadito con forza le loro accuse verso il governo israeliano, che "negli ultimi 18 mesi avrebbe distrutto oltre il 90% delle infrastrutture civili nella Striscia di Gaza, causando lo sfollamento forzato di quasi due milioni di persone e rendendo la regione inabitabile". Particolare enfasi è stata posta sul bilancio delle vittime civili, ritenuto "certamente superiore alle terribili 55mila persone diffuse dai media. È sempre più evidente che la maggior parte dell’opinione pubblica considera inaccettabile la violenza sionista", hanno concluso gli organizzatori, lanciando un appello per "azioni concrete di denuncia, boicottaggio e sabotaggio del sistema criminale israeliano".