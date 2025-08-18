"La mano di Savini c’è. La squadra lo segue"

Massimo Giulietti, Dg della Recanatese. Alcuni addetti ai lavori ritengono la squadra, al momento, tra le più difficili da decifrare, in quanto rinnovata, nell’organico e nella guida tecnica. Quale collocazione possiamo dargli?

"L’obiettivo, senza mezzi termini, è la tranquillità, proponendo un buon calcio e cercando di soffrire il meno possibile. Non dimentichiamo che la nostra è una società rinata da meno di due mesi e quello che ci proponiamo di fare è mantenere la categoria, aggiungere forze economiche al progetto, portare più spettatori allo stadio e proseguire sul percorso di rafforzare la qualità del nostro settore giovanile".

Non è uno scherzo, considerando come eravate messi a fine giugno…

"Lo sappiamo e siamo consapevoli che occorre il coinvolgimento della città e del territorio, Amministrazione Comunale compresa. Mi fa ben sperare il fatto che gran parte dei nostri sponsor hanno confermato la loro fiducia. Quanto al vivaio il rompete le righe di maggio qualche conseguenza è inevitabile che l’abbia portata ma stiamo rimettendo in piedi il tutto".

Tornando alla prima squadra il ritornello di questi giorni è tutto incentrato sulla necessità di rinforzi.

"E’ materia affidata al nostro direttore tecnico che, di concerto col Cda, si è dato degli step. Abbiamo annullato il test di ieri con il Tolentino per recuperare le forze e prepararci al meglio all’esordio in Coppa Italia. Gli intendimenti sono chiari: i quattro confermati (Bellusci, Mordini D’Angelo e Pierfederici ndr) costituiscono la spina dorsale, hanno sposato il progetto e attono a loro ci sono ragazzi capaci e soprattutto motivati. Nuovi innesti? Ci stiamo lavorando ma vorrei rimarcare che quanto visto contro l’Ancona ci fa ben sperare".

A suo avviso quindi la mano di Savini già si nota?

"Assolutamente sì, il verbo è riuscito a imprimerlo e nel contesto di un calcio dove tutti corrono e l’aspetto fisico è preponderante vediamo un’idea precisa di gioco e questo è confortante".

Idee per il coinvolgimento ulteriore della piazza?

"Mercoledì lanceremo la campagna abbonamenti e stiamo studiando la presentazione della squadra il 4 settembre a Palazzo Venieri. Per la prima di campionato (il 7 settembre col Notaresco ndr) si sta pensando a una sorta di open day con ingresso al Tubaldi a prezzo simbolico. Ci piacerebbe anche instaurare delle collaborazioni con altri clubs sportivi recanatesi".

Di carne al fuoco ce n’è un’enormità e al momento l’unica cosa certa è che occorre… rimboccarsi le maniche.

a. v.