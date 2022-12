"La manutenzione? Troppa burocrazia"

"Sono dieci anni che segnalo la pericolosità di questi pini. Io ne ho uno dietro casa, l’ho fatto vedere anche da un agronomo, ma avere i permessi per potarli o tagliarli è sempre un problema". Così ieri mattina Pier Luigi Scarabotti, anche lui residente nel maxi complesso condominiale di via Ascoli Piceno, ha sbottato spiegando la paradossale situazione degli alberi. "L’ufficio verde del Comune a cui mi sono più volte rivolto – ha aggiunto il residente – mi ha detto che non possiamo tagliare rami più grandi di dieci centimetri di diametro se no è un problema per i rondoni, non ci nidificano più. Noi saremo anche disposti a fare manutenzione visto che siamo proprietari ormai delle case ma c’è troppa burocrazia". Scarabotti abita al civico 120I e lunedì sera non era a casa quando c’è stato il crollo. C’era però il figlio Lorenzo che si era addormentato sul divano, dove si era seduto insieme alla sorella a guardare la televisione. E’ stata lei a svegliarlo dopo aver sentito un forte rumore arrivare dalla strada. "Mi ha detto hai sentito che botto – ha raccontato Lorenzo – poi ci siamo avvicinati alla finestra per vedere. Io ho pensato che poteva essere un’auto che si era schiantata da qualche parte, qui capitano spesso incidenti stradali ed è frequente udire brutti rumori, oppure che era stato tirato un petardo dentro ai cassonetti dell’immondizia invece ho visto l’albero spezzato, sopra la mia auto. Si è rotta ma credo che il danno sia riparabile. Spero che qualcuno mi paghi i danni".

ma. ver.