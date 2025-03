La mappa del nuovo piano. Stop agli asfalti da incubo, ecco 42 interventi urgenti:: "Centro, periferia e borghi"

Strade groviera, l’amministrazione comunale batte un colpo. Il Piano Asfalti 2025, presentato ieri a Palazzo del Popolo, prevede il rifacimento di 42 strade del capoluogo divise in 7 lotti. I lavori, partiti di recente per l’ultimo lotto programmato del 2024, andranno avanti fino al mese di ottobre, con la normale sosta nel periodo estivo, quando le temperature agli opposti non consentono la posa del bitume. Dopo un primo anno di rattoppi, la Direzione Lavori Pubblici ha messo in campo un piano virtuoso non appena avuta la possibilità di poter contare sulle risorse necessarie. Nel 2024 c’è stato il G7 Salute a occupare gran parte dell’attività, ma soprattutto in bilancio, tra previsionale e variazioni, i fondi elargiti alle manutenzioni sono stati scarsi e insufficienti: "Oltre alle risorse previste a bilancio abbiamo attinto parte dei soldi dai fondi della frana" ha detto l’assessore con le deleghe a lavori pubblici e manutenzioni, Stefano Tombolini. Quarantadue interventi diffusi in tutta la città con un investimento di oltre 4,3 milioni di euro per restituire ai cittadini ‘strade nuove’ e non solo buche tappate. È la pianificazione degli asfalti per il 2025, che interessa i borghi, i quartieri periferici, così come il centro storico, presentata ieri in Comune. Si tratta di un intervento corposo, che si aggiunge ai lavori di Viva Servizi, all’accordo perfezionato con l’Autorità Portuale per la zona porto-città e, non ultimo, al rifacimento di piazza della Repubblica. A proposito di Viva Servizi, dopo aver finalmente finito e riaperto via Rodi, entro la fine dell’anno toccherà a via Isonzo e lì i disagi saranno ancora più pesanti.

Il programma 2025 prevede interventi dalla prima settimana di aprile con il lotto 1 nelle vie: Aso e Marecchia, Della Grotta-parcheggio cimitero Posatora, Flaminia-zona Palombella, Monte Priore, Albertini-parte, Buozzi-parte, Fabriano, Marsigliani, Recanati, De Gasperi, Fazioli, Sanzio e Torrioni, Veneto, Candia, Gervasoni, Oberdan, Saline, Torresi, Circonvallazione, De Bosis, Del Carmine, Einaudi, Magenta, Panoramica, Patrizi, piazza Pezzotti, Santo Stefano, Ranieri, Varano, Matas, Astagno, Fanti, Matteotti, Saffi. Sono previste manutenzioni straordinarie al Piano per le vie: Maiolati, piazza Ugo Bassi, Giordano Bruno, Delle Grazie. Manutenzione straordinaria Asse Nord-Sud: giunti e via Borsellino e della frazione Sappanico.

"La logica di questa campagna di interventi – ha specificato l’assessore Tombolini – si basa sul frazionamento delle opere su più aree, che gli uffici hanno individuato attraverso uno studio specifico. Interverremo nelle zone dove gli asfalti sono più danneggiati o sussistono situazioni di pericolosità per la circolazione, per cui la pavimentazione necessita di una risistemazione urgente. Sono interventi che riguardano non solo vie centrali, ma anche strade di quartiere e vie delle frazioni, alcune asfaltate completamente, altre in parte, alcune anche risistemate nel pavé a tratti, a seconda delle necessità. Sono interventi che ci vedono lavorare in sinergia anche con Vivaservizi che sta procedendo con alcuni lavori che sono finanziati con il Pnrr".