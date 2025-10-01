La mappa del voto nell’Anconetano. Pd e FdI divisi da 427 preferenze. Ma è la roccaforte dorica a resistere

Un cuscinetto di 427 voti (44602 contro 44175). È quanto separa il Partito Democratico (primo partito nella provincia) al 25,92 per cento da Fratelli d’Italia (che invece, nelle Marche, scalza i dem dal gradino più alto del podio) al 25,67 nell’Anconetano. Come la si veda, questione di numeri e visioni diverse tra chi perde e chi festeggia. Il divario tra Pd e Fd’I aumenta a 1073 voti (10322 contro 9249) nella sola Ancona: 29,10 per cento i dem, 26,08 i meloniani. Allora, forse, ecco perché – in altre pagine di queste colonne – la già sindaca dorica e futura consigliera regionale Valeria Mancinelli indica la strada al centrosinistra, senza sottrarsi dall’analisi della netta sconfitta contro il centrodestra: "Si riparta dal dato della provincia e della città di Ancona, dove il centrosinistra è maggioranza", senso del messaggio. In città, csx al 53,14 per cento, cdx al 43,35. Sponda opposta esulta l’europarlamentare Carlo Ciccioli: "Anche nella provincia di Ancona, notoriamente difficile, Fd’I con il 25,67 per cento ottiene un risultato straordinario: praticamente appaiato al Pd (differenza di 0,25 per cento) e insieme agli altri alleati di coalizione raggiunge la soglia della maggioranza ‘reale’, al netto della galassia civica". Nel derby tra i principali partiti dei due schieramenti, Fd’I elegge tre consiglieri regionali: Marco Ausili (uscente), Giacomo Bugaro (rientrante e indipendente) e Corrado Canafoglia. Il Pd due: Mancinelli e Maurizio Mangialardi (uscente). Analizzando il voto provinciale sul 2020, nell’Anconetano il Pd perde quasi tre punti percentuali (28,68 per cento, cinque anni fa). Notevole, invece, il balzo in avanti di Fd’I, che partiva nell’allora Acquaroli-uno dal 16,57. Nel centrodestra altri due dati balzano all’occhio: quello di Forza Italia, che passa dal 4,05 per cento all’8,84 (e il primo cittadino di Ancona, Daniele Silvetti, membro della segreteria nazionale degli azzurri che esulta: "Abbiamo raddoppiato i voti di cinque anni fa sia ad Ancona, che in provincia") e mantiene un seggio (eletto Tiziano Consoli, sindaco di Maiolati). Ma anche quello della Lega, che invece scende dal 19,40 per cento del ‘20 al 5,52 (Carroccio che nelle Marche prende tre seggi, ma non quello dell’Anconetano, nonostante le oltre 3mila 500 preferenze del sindaco di Filottrano Luca Paolorossi). Fuori dal Consiglio, l’uscente presidente Dino Latini (non bastano le più di 2mila 100 preferenze) con l’Udc al 2,30 per cento (e il seggio scattato a Macerata). I Marchigiani per Acquaroli al 2,27 per cento nell’Anconetano, Civici Marche al 2,05 e Noi Moderati all’1,19 per cento. Nel centrosinistra, oltre al Pd perde terreno anche il Movimento 5 Stelle (quest’anno parte della larga coalizione): dal 7,68 per cento 5,16 per cento. L’exploit lo firma, alla prima partecipazione, la civica Ricci presidente (al 7,23 per cento) eleggendo Antonio Mastrovincenzo. Eletto (in caso di rinuncia di Ricci stesso) anche Michele Caporossi con Progetto Marche Vive (2,86 per cento). Supera il 5 per cento Avs (5,12 per cento) ed elegge Andrea Nobili. Sotto il due Avanti con Ricci (1,52) e Pace Salute Lavoro (1,34). E gli altri partiti? Il Pci, in provincia, chiude allo 0,84 (1,07 su Ancona città). Evoluzione della Rivoluzione allo 0,85, Democrazia Sovrana e Popolare allo 0,68 e Forza del Popolo allo 0,61.