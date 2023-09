La Marathon Bike della Brianza incorona la bergamasca Teocchi

CASATENOVO (Lecco)

Dopo i due trionfi di Leonardo Paez, il vincitore della classica di settembre delle ruote grasse è Diego Arias, tra le donne successo di Chiara Teocchi. Quasi 700 al via della 32ª edizione a Casatenovo.

Era il favorito, il numero 1, terzo nel 2014, secondo nel 2016 e ancora terzo nel 2019, il colombiano Diego Arias ha finalmente vinto la gara di casa, mentre in campo femminile si è imposta in solitaria l’azzurra Chiara Tocchi. "Sono felice di questa vittoria, è una gara a cui la mia squadra teneva molto. Conosco bene il percorso, sono i sentieri su cui mi alleno e mi ha dato una carica in più il tifo che in tanti hanno fatto durante la gara" ha dichiarato Arias ai microfoni dello speaker a fine gara.

Alle spalle del vincitore, staccato di 1’12” il torinese Jacopo Billi (Scott Racing Team) ha conquistato il suo primo podio nella manifestazione brianzola, altra soddisfazione per il manager Mario Noris per il gradino più basso del podio di Andrea Siffredi.

C’è un nome nuovo da oggi anche nell’albo d’oro femminile, è quello della bergamasca Chiara Teocchi, atleta azzurra del cross country, BMX e ciclocross che ha difeso i colori nazionali ai recenti mondiali di Glasgow. Per la 27enne del KTM-Protek-Elettrosystem la gara è andata nel migliore dei modi, ha preso subito il comando e ha trovato un buon trenino in un gruppo di uomini con cui ha fatto l’intera gara, senza mai vedere un’avversaria e ha colto il meritato successo in 2 ore 04’ 10”, con quasi 10 minuti di vantaggio sulla Campionessa Italiana Marathon 2022, Claudia Peretti e oltre 12 sulla Junior varesina Giada Martinoli, 16ª al Campionato Mondiale sul tracciato di Glasgow.

La Marathon Bike della Brianza ha concluso l’edizione 2023 del circuito Trek-Zerowind ma ha anche premiato i Campioni Provinciali delle categorie Junior: sul palco di Casatenovo hanno indossato le maglie bianco-azzurro del Comitato FCI di Lecco Gabriel Borre ed Elisa Lanfranchi. Fulvio D’Eri