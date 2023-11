La maratona a rilento per il Santo Stefano

Ancora una donazione fatta con il cuore da Francesca Garaffa, origini catanesi, ma fabrianese d’adozione. La sua "maratona a rilento" quest’anno è approdata anche al centro Kos care riabilitazione Santo Stefano di Fabriano alle cui cure ricorre anche lei dopo gli interventi e le terapie a cui dee sottoporsi. "Per quattro anni la mia maratona a rilento si è svolta esclusivamente per l’ospedale Salesi di Ancona e i suoi piccoli ricoverati - spiega al Carlino Francesca Garaffa che è stata premiata nel recente passato anche come poetessa -. Quest’anno ho voluto includere anche il Santo Stefano dove vado a fare fisioterapia. Una prima donazione è stata consegnata loro e poi seguirà quella tradizionale al Salesi. Ogni anno cerco di risparmiare il più possibile evitando di fare regali inutili a persone che magari poi non vedo durante l’anno. Per donare sorrisi ai bimbi che soffrono. Grazie al negozio di Graziella Casabella anche quest’anno sono riuscita a trovare tutti giochi montessoriani da donare ai bimbi che stanno combattendo la loro battaglia". Sa.fe.