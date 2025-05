La marcia dei 500 centauri della solidarietà: donati 18mila euro per i piccoli pazienti del Salesi

Non solo gli atleti universitari ma anche i centauri della beneficenza. In 500, in sella ai loro bolidi, sono arrivati ad Ancona per il "Raduno per i Bambini del Salesi", giunto alla sua 15esima edizione. L’intero incasso anche quest’anno sarà destinato al sostegno delle attività che la Fondazione Salesi mette in campo quotidianamente per migliorare la qualità di vita dei bambini in ospedale e umanizzare le cure.

Un lungo serpentone colorato di moto ha così invaso piazza IV Novembre, davanti al Monumento ai Caduti del Passetto, organizzato dall’associazione ‘2 Wheels 4 Benefit’. La carica dei 500 (100 più dell’anno scorso) è partita da Petriolo per compiere la loro missione di solidarietà. L’associazione di motociclisti ha devoluto l’intero incasso ricavato dalle iscrizioni al motoraduno, con una donazione record di 18mila euro.