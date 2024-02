La marcia dei trattori: "Adesso invadiamo Roma. Perché in queste condizioni non si riesce a sopravvivere"

Ecco la carica dei cinquanta agricoltori marchigiani: sono loro che con i loro trattori da giovedì mattina faranno sentire le loro voci a Roma, al Circo Massimo, in occasione della grande mobilitazione nazionale degli imprenditori agricoli e degli allevatori. "Invadiamo Roma a difesa del nostro lavoro, a difesa del nostro futuro, a difesa dei nostri figli" lo slogan ideato dal Cra. "Io e mio padre portiamo avanti l’azienda di famiglia a San Marcello – spiega Alessandro Gobbi, uno dei piccoli imprenditori che si sta mobilitando – Abbiamo un’azienda che coltiva seminativi e viticoltura ma la situazione al momento è tragica: il prezzo del gasolio si è alzato, Imu e Irpef sono divenute insostenibili a queste condizioni. Tutto è aumentato e il guadagno è praticamente ridotto all’osso, anzi azzerato. Se riusciamo ad andare avanti è solo grazie al fatto che la mia famiglia può contare sul reddito di mia madre che lavora fuori dall’azienda. Di fatto andiamo avanti con il suo reddito. Serve assolutamente un cambio di passo decisivo".

"Siamo in tre io, mio padre e mio zio a portare avanti una lunga tradizione di famiglia legata alle nostre terre – spiega Denis Pocognoli di Collamato nel Fabrianese – ma è diventato difficilissimo andare avanti. Abbiamo 150 ettari e questo è il nostro lavoro che portiamo avanti con grande dedizione. Abbiamo fatto investimenti negli anni in cui si andava abbastanza bene ma poi tutto è aumentato ed andare avanti è difficile. Stiamo pagando a rate il trattore e cerchiamo di sopravvivere ma è molto difficile. Per tutti questi motivi abbiamo deciso di protestare pacificamente".

A fargli eco è Francesco Vitali di Belvedere Ostrense: "Il grano tenero oggi sul mercato vale 20-21 euro a quintale, per noi piccoli-medi produttori non restano che le briciole. Produrre in queste condizioni è diventato impossibile. E siccome i fornai non si arricchiscono, qualcuno, magari un economista, ci dovrebbe spiegare perché dal contadino al pane sul banco il prezzo cresce così tanto. Noi dobbiamo usare sementi certificate che costano 100euro al quintale e abbiamo spese molto elevate. Ad oggi non sanno dirci dove sta il problema. E la Pac dimezza pure il contributo. Eppure siamo noi i custodi del territorio che ci accusano di avvelenare. Saremmo davvero stolti – aggiunge – ad usare pesticidi o fitofarmaci in eccesso sui nostri prodotti visto che di questo anche noi viviamo. La domanda che continuiamo a farci è: chi tutela noi e i nostri prodotti genuini che tutti sembrano apprezzare?".

"Partecipo anche io alla protesta contro queste politiche europee che non ci consentono di sopravvivere – dice Walter Giampieri – Manifestiamo anche contro chi ci dovrebbe tutelare in particolar modo i sindacati. Siamo nelle piazze e arriveremo anche a Roma per chiedere il reddito minimo garantito. Per chiedere una maggiore trasparenza dei prodotti sul mercato, sulla terra e sui suoi stessi frutti".

Dunque, anche nelle Marche la protesta non si ferma e si sta dirigendo sempre più velocemente verso la Capitale.