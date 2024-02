La marcia dei trattori : "E adesso circondiamo la Rotonda di Senigallia"

La carica dei trattori, simbolo della protesta degli agricoltori, approda anche a Senigallia, circondando persino la Rotonda. L’appuntamento è per domani (martedì) quando dalle 8 alle 18 gli agricoltori metteranno in campo cortei e sit-in per far sentire forte la loro voce. Alle 8, i trattori approderanno a Villa Torlonia e alle 9 è prevista la partenza del primo corteo cui ne seguirà un secondo nel pomeriggio. "Il corteo in partenza da Villa Torlonia – spiega Elisa Fulgenzi, coordinatrice della manifestazione marchigiana e referente del ‘Cra agricoltori traditi’ – percorrerà via Sanzio, la SS 16, viale Bonopera, ponte Zavatti, via Giordano Bruno fino alla rotatoria del bar Paola per poi rientrare al presidio attraverso via Giordano Bruno, via Petrarca, stradone Misa, via Rossini, via Caro e via Sanzio". In occasione del corteo del mattimo, alcuni mezzi agricoli saranno accompagnati alla Rotonda di Senigallia. I manifestanti, come nelle precedenti manifestazioni, non esporranno le bandiere delle associazioni di categoria, ma solo il tricolore italiano. Si tratta di piccoli e medi produttori, che ritengono di essere danneggiati dalle politiche della Ue, ma anche dal mancato supporto del governo italiano o dalle stesse organizzazioni agricole. Le stesse richieste che giovedì scorso in circa 300, tra agricoltori e allevatori marchigiani, hanno portato a Roma, alla grande manifestazione del circo Massimo. Tra clacson, bandiere e striscioni, e con gli stessi slogan, sono attesi a decine domani a Senigallia dove i trattori torneranno anche sabato 24. "Verranno anche dal presidio di Pesaro e ci sono diverse presenze anche dalla Vallesina, oltrechè dalla zona di Arcevia. Ci saranno anche i viticoltori, fino ad oggi assenti".

Sara Ferreri