La Marina Militare ricorda:: "Le nostre navi al Clementino"

Il famoso Molo Clementino, come scritto sul vecchio Piano regolatore, era destinato a uso militare; una variante approvata dalla precedente giunta comunale, a guida Valeria Mancinelli, aveva allargato l’utilizzo di quella banchina, anche alle crociere. Ora quell’opera, in attesa delle valutazioni ambientali dal MASE, rischia di saltare per volontà della giunta di centrodestra, o meglio del sindaco Silvetti e di una parte della sua squadra. Al netto dei giochi politici e di potere, il Comando Interregionale Marittimo della Marina Militare nelle sue osservazioni al Prp mette in chiaro le proprie esigenze: "Sia confermata, come previsto nella bozza del protocollo d’intesa, la predisposizione della realizzanda banchina esterna del Molo Clementino per l’ormeggio, in coordinamento con le necessità del traffico passeggeri, di unità di grandi dimensioni, Nave Cavour e Nave Trieste. Inoltre – si legge nel documento firmato dal capo ufficio infrastrutture demanio della marina, Fabrizio Rampino – è necessaria l’individuazione di un posto d’ormeggio a uso esclusivo della Marina Militare con lunghezza non inferiore a 250 metri e con fondali adatti all’ormeggio di unità tipo FREMM/PPA". Più chiaro di così.