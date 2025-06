La Maturità 50 anni dopo. Gli ex alunni si ritrovano

"Cinquanta anni e non sentirli". Non è solamente un modo di dire, ma una realtà vissuta, trasformando i ricordi di gioventù in un legame che resiste al trascorrere del tempo. Cinquant’anni, infatti, sono passati dal conseguimento della Maturità, ma per gli ex alunni della classe Quinta F del Liceo Scientifico ‘Luigi di Savoia’ di Ancona (anno scolastico 1974/1975) il tempo non ha mai spento l’entusiasmo di ritrovarsi. Un traguardo simbolico, quello del mezzo secolo, che celebra non solo un percorso di studi, ma anche una storia di amicizia ininterrotta, alimentata da incontri regolari, sempre con la stessa gioia di condividere momenti insieme, ricordando anche chi se ne è andato troppo presto.

Dal 1975 ad oggi il gruppo non si è mai perso di vista. Questo grazie non a semplici ‘raduni’, ma ad appuntamenti vissuti con la complicità di chi sapeva che ogni incontro sarebbe stato come "non essersi mai lasciati". Un filo invisibile ha unito negli anni anche chi, per scelta o necessità, si è trasferito lontano da Ancona, ma che ha sempre cercato di non mancare a questi appuntamenti.

"Non conta dove siamo o cosa facciamo nella vita: quando ci vediamo, è come tornare ai banchi di scuola. Ognuno di noi arricchisce la serata con aneddoti sempre diversi (spesso anche dimenticati dai più perché si sa che, con gli anni, la memoria diminuisce), che contribuiscono a creare ancora quel clima di intesa che ci ha caratterizzato all’epoca. Ogni volta partecipiamo in tantissimi, segno che questo legame è più forte di qualsiasi distanza, perché siamo una piccola grande famiglia. E dopo cinquant’anni sappiamo che anche il prossimo incontro sarà altrettanto emozionante… E così sarà per gli anni a venire. Ci auguriamo che anche le nuove generazioni possano creare nelle loro aule scolastiche il legame e la complicità divertita che c’è stata tra noi."

Gli ex allievi del Savoia si sono ritrovati al ristorante Villa Romana di Ancona. L’evento è stato quindi un’ulteriore occasione per ripercorrere foto, aneddoti e progetti di un’intera generazione, ma anche per ribadire l’impegno di continuare a ritrovarsi, perché questi legami non invecchiano, ma vivono dove c’è qualcuno per cui, dopo tanti anni, sei ancora ‘compagno/a di classe’ e dove quel qualcuno coltiva ciò che il tempo non ha scalfito né mai lo farà.