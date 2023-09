La Maturità premiata. Selfie, sorrisi e abbracci:ecco i 112 migliori studenti

È stata dura, ma ce l’hanno fatta. I 112 premiati, sorrisi smaglianti e sguardo al futuro, hanno stretto uno ad uno le mani degli assessori e posato per le foto di rito in piazza del Papa. Eccoli gli studenti anconetani usciti dalla Maturità con 100 e 100 e lode che il Comune ha voluto premiare ieri in piazza del Papa. Uno di loro, Michele Generi (uscito col massimo dall’economico Savoia Benincasa), ripercorre quei momenti: "L’esame? È stato impegnativo, ma ci vuole anche una buona dose di fortuna". Ecco tutti i premiati. Dal Savoia Benincasa di via Marini: Asia Orlandini, Priscilla Petrucci, Michele Generi, Valeria Magnifico, Martina Ciattaglia, Davide Micucci, Anna Salati, Teseo Wolf Boehme, Eleonora Catozzo, Serena Bianchella, Gloria Ambrosi, Gloria Andreani, Davide Orladini, Federica Dati, Michele Giordani.

Dal Volterra Elia di Torrette: Luca Tamburini, Enrico Di Marino, Elena Cardoni, Tomas Mosciatti, Christian Balicchia, Antonio Cretone, Dario Lattanzi, Steven Natoli, Cristiana Palumbo, Alessio Vennarini, Michele Campanelli, Antonio Kramar, Rania Zouaghi, Stefano Bravi. Dal Podesti Calzecchi Onesti: Aurora Paparusso, Vartan Capotondo, Linda Risaliti, Maria Maddalena Desideri, Sofia Billi Rostirolla, Adriana Ulitenco, Elizabeta Gaetan Raluca, Maurizio Zoppi. Dall’istituto superiore Vanvitelli Stracca Angelini delle Brecce Bianche: Swami Fondati, Giulia Candidi, Samuele Strappato, Lucia Arrey Tabot, Aishia Farath, Erica Mazzarini, Gaia Bertini, Alessandro Clementi, Alessandro Coppari, Giorgia Pincini, Anna Finaurini, Elisa Maiolini, Sofia Mancia, Betania Massa, Muhammed Mambrurul Haque, Linda Kimberly Moretti, Mihai Postolachi, Arianna Carloni, Denise Montedoro.

Dall’artistico Edgardo Mannucci di via Buonarroti: Alice Borromeo, Sofia Guglielotti, Hinna Reinhard, Alice Maria Chiara Ticchione Menditto. Dal liceo classico Rinaldini: Leonardo Costantini, Lucrezia De Nisi, Sofia Totti, Michele Sabbatini, Rosa Sofia Tedesco, Margherita Catalani, Giulia Marini, Gaia Scortechini, Rebecca Alunni Casagrande, Filippo Cavalieri, Rita Spedaliere, Alice Belelli, Aurora Domenichelli, Martina Lucconi, Elisabetta Scalpelli, Tommaso Vignini, Elisa Papili, Anna Provinciali, Elena Boccanegra, Riccardo Melendres, Giulia Gemini, Sofia Giaccaglia, Serena Lazzari, Niccolò Giacomucci, Marzia Marconi, Federico Bartolini, Martina Sabbatini, Alessia Johana Tovalino Malqui.

Dal liceo scientifico Galileo Galilei: Lavinia Anselmi, Elisa Arcifava, Samuele Cavezza, Giovanni Cerrano, Samuele Cesaroni, Vittoria Chiavacci, Sara D’Achille, Maria Caterina De Luca, Giovanni Di Matteo, Allegra Di Muzio, Andrea Duca, Alessia Gentili, Asia Luciani, Maristella Mazzoni, Luca Pastore, Sara Pianelli, Tiziano Polidori, Adele Principi, Marco Renzi, Maria Diletta Rinaldoni, Alessandra Rivellini, Emma Roldi, Jessica Rossetti, Rachele Storani.

Nicolò Moricci