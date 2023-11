La maxi truffa dei biglietti del bus. Dipendenti assolti, tabaccai nei guai

Biglietti del bus stampati due volte, con lo stesso numero di serie, per arricchire le tasche di dipendenti e tabaccai. L’inchiesta scandalo che ha investito Conerobus, la più grande azienda del trasporto pubblico delle Marche, venuta a galla ad aprile dello scorso anno, è arrivata in tribunale dove solo un imputato è stato rinviato a giudizio e inizierà il processo a giugno 2024. Si tratta di una tabaccaia di Ancona, 47 anni, originaria della Puglia. In dieci erano stati indagati per peculato, tra dipendenti e rivenditori sul territorio, ma per due la Procura, titolare del fascicolo la pm Valentina Bavai, aveva chiesto l’archiviazione. All’udienza preliminare, che c’è stata ieri, sono arrivati in 8: sei dipendenti e due tabaccai. A loro la pm contestava, complessivamente, la duplicazione di oltre 4mila biglietti dell’autobus che sarebbe avvenuta tra il 2014 e il 2021, per un totale di oltre 73mila euro intascati ai danni di Conerobus. Le duplicazioni maggiori sono state contestate ai tabaccai, i soli alla fine a dover pagare. Se per quella di Ancona, a cui la Procura ha addebitato quasi 1.900 biglietti clonati per un totale di oltre 17mila euro incassati indebitamente, si aprirà il processo a giugno, per l’altro tabaccaio, di Jesi, il procedimento si è chiuso con un patteggiamento ad 1 anno e 10 mesi. Lo stesso imputato, difeso dall’avvocato Gabriele Cirilli, ha risarcito l’azienda del mancato guadagno dei biglietti: 8mila euro per 982 titoli di viaggio duplicati. Due dipendenti Conerobus che hanno chiesto di essere processati con il rito abbreviato sono stati assolti dalla gup Francesca De Palma "perché il fatto non sussiste". Erano difesi dagli avvocati Roberto Marini e Stefano Mengucci. Altri quattro dipendenti dell’azienda non hanno fatto richieste di riti alternativi e la stessa giudice ieri li ha prosciolti con un non luogo a procedere. Erano difesi dagli avvocati Annalisa Pavoni, Gaetano Papa e Patrizia Gambini. Conerobus si è costituita parte civile con l’avvocato Alessandro Lucchetti e chiede un risarcimento danni pari ai mancati guadagni che avrebbe intascato invece la tabaccaia finita a processo, più di 17mila euro oltre gli interessi maturati.

L’inchiesta era esplosa dopo che un passeggero, anziano, acquistando due carnet di biglietti, da dieci titoli di viaggio ciascuno, si era accorto che i due blocchetti avevano i numeri di serie identici. Così lo aveva segnalato alla Conerobus, con una mail. L’azienda era voluta andare a fondo sull’anomalia avviando un’inchiesta interna e interessando poi la Procura. Le indagini, delegate alla Squadra mobile, avevano riscontrato quanto poi sostenuto dall’accusa. I dipendenti addetti alla biglietteria, nei due punti vendita di piazza Ugo Bassi e piazza Cavour, e i due tabaccai abilitati da Conerobus, avrebbero utilizzato il programma aziendale chiamato "Telemaco" accedendo con un account protetto da password personale e avrebbero ristampato biglietti e pacchetti di biglietti, senza giustificazione, con lo stesso numero di serie. I doppioni sarebbero stati rimesso in vendita alla clientela e il ricavato interamente incassato da loro, ai danni di Conerobus.

Questo il commento del nuovo cda di Conerobus: "Conerobus esprime soddisfazione per il provvedimento che il giudice dell’udienza preliminare ha pronunciato - scrive l’azienda in una nota - ed esprime apprezzamento per l’attento scrutinio che ha operato tra i dipendenti prosciolti e la rivendita rinviata a giudizio. Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza. L’esclusione di responsabilità penali a carico del nostro personale è sicuramente una buona notizia. Nel contempo ci impegniamo ad adottare ogni opportuna misura per evitare che si verificano analoghe situazioni".