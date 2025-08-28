Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Cronaca"La medicina legale chiuderà?". Baldassini interroga il Comune
28 ago 2025
GIACOMO GIAMPIERI
L’ex consigliere chiede lumi dopo il rincorrersi delle voci "Gli invalidi civili e le famiglie sarebbero i più penalizzati".

L’ex consigliere chiede lumi dopo il rincorrersi delle voci "Gli invalidi civili e le famiglie sarebbero i più penalizzati".

L’ex consigliere chiede lumi dopo il rincorrersi delle voci "Gli invalidi civili e le famiglie sarebbero i più penalizzati".

"La medicina legale di piazza Catalani sarà chiusa a partire dal 2026? Tutto sarà trasferito all’Inps in via Ruggeri alla Baraccola? Voci o è realtà?". Lo domanda l’ex consigliere comunale Marco Baldassini (in foto), chiedendo "immediate spiegazioni, conferme o smentite", e se "l’amministrazione comunale ne sia al corrente, e se vi sia "fondatezza nella notizia che sta circolando".

Baldassini aggiunge: "Se non erro l’Ast paga un affitto di circa seimila euro annui per i locali comunali, e se gli uffici saranno trasferiti verrà a mancare questo introito per le casse comunali". E accusa: "Con la chiusura degli ambulatori a Castelferretti è continuato lo smantellamento dei servizi sanitari a Falconara, iniziato oltre quindici anni fa con la perdita della diagnostica e delle visite specialistiche presso la struttura di via Rosselli, che le amministrazioni falconaresi di centrodestra non sono state in grado di tutelare per garantire un adeguato servizio sanitario alla città – prosegue –. Peraltro Falconara è l’ente capofila dell’Ambito territoriale sociale 12".

In conclusione Baldassini, tornando a chiedere spiegazioni sulle indiscrezioni da lui riportate, afferma che "la chiusura della medicina legale a Falconara, con una popolazione over 50 del 51,2 per cento (dato 2021 del Piano di comunità, ndr), con il 4% della popolazione con la pensione di invalidità e il 13% di invalidi civili (dato 2022, ndr) recherà un danno enorme alla comunità, non solo a Falconara ma a tutta l’area dell’Ats 12 e alle famiglie che vi risiedono".

