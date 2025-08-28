"La medicina legale chiuderà?". Baldassini interroga il Comune

"La medicina legale di piazza Catalani sarà chiusa a partire dal 2026? Tutto sarà trasferito all’Inps in via Ruggeri alla Baraccola? Voci o è realtà?". Lo domanda l’ex consigliere comunale Marco Baldassini (in foto), chiedendo "immediate spiegazioni, conferme o smentite", e se "l’amministrazione comunale ne sia al corrente, e se vi sia "fondatezza nella notizia che sta circolando".

Baldassini aggiunge: "Se non erro l’Ast paga un affitto di circa seimila euro annui per i locali comunali, e se gli uffici saranno trasferiti verrà a mancare questo introito per le casse comunali". E accusa: "Con la chiusura degli ambulatori a Castelferretti è continuato lo smantellamento dei servizi sanitari a Falconara, iniziato oltre quindici anni fa con la perdita della diagnostica e delle visite specialistiche presso la struttura di via Rosselli, che le amministrazioni falconaresi di centrodestra non sono state in grado di tutelare per garantire un adeguato servizio sanitario alla città – prosegue –. Peraltro Falconara è l’ente capofila dell’Ambito territoriale sociale 12".

In conclusione Baldassini, tornando a chiedere spiegazioni sulle indiscrezioni da lui riportate, afferma che "la chiusura della medicina legale a Falconara, con una popolazione over 50 del 51,2 per cento (dato 2021 del Piano di comunità, ndr), con il 4% della popolazione con la pensione di invalidità e il 13% di invalidi civili (dato 2022, ndr) recherà un danno enorme alla comunità, non solo a Falconara ma a tutta l’area dell’Ats 12 e alle famiglie che vi risiedono".