La "meglio gioventù" all’opera. Un murale al posto dei vandalismi: "La nostra street art con rispetto"

Forse la bellezza non salva il mondo, ma almeno può contribuire a renderne alcuni angoli meno anonimi e più gradevoli da vivere, strappandoli al degrado. Come Largo Staffette Partigiane, dove ieri è stato inaugurato il murale realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Mannucci e dall’artista Skugio, in collaborazione con il Comune, il Rotaract Club Ancona, Erasmus Student Network Ancona, Rotary Club Ancona e Rotaract Club Ancona Conero. L’opera si inserisce all’interno dell’iniziativa "Street Art con Rispetto" ed è il risultato di una attività di formazione che trentasei ragazzi hanno condotto sul campo insieme con l’artista, riqualificando una parete e la rampa adiacente, che era coperta di scritte e graffiti (in buona parte volgarità e insulti vari). Ora invece c’è un ‘trittico’ che vuole rappresenta l’identità cittadina: a sinistra il Monumento del Passetto, al centro una serie di ‘piastrelle’ raffiguranti in forma stilizzata simboli cittadini (ancora il Passetto, il pentagono della Mole Vanvitelliana, le colonne doriche, la lanterna rossa e altri), gli stessi usati per il recente Erasmus Generation Meeting, e a destra l’immagine di un enorme falco pellegrino, a ‘rappresentare’ il Conero. A settembre altri studenti continueranno l’opera, per cui alla fine saranno ‘dipinti’ circa 200 metri quadri.

In realtà gli studenti hanno usato bombolette spray, come voluto dai docenti del ‘Mannucci’, dove si è voluto dare spazio alla street art. Tra gli intervenuti ieri all’inaugurazione, il preside Luca Serafini e Nadia Versitelli, nella doppia veste di docente e socio del Rotaract Club Ancona, principale sostenitore del progetto, Skugio, alcuni studenti, il presidente del Rotary Andrea Moroder e, per il Comune, l’assessore alle Politiche giovanili Marco Battino e l’assessore al Decoro urbano Daniele Berardinelli, entrambi estremamente soddisfatti del risultato. Battino parla di "una attività formativa ed educativa al tempo stesso che nasce dall’idea di educare alla cura e al rispetto degli spazi comuni. E’ significativo che siano proprio i giovani a lanciare questo messaggio, a testimonianza che le nuove generazioni sono attente e sensibili alla cura del territorio".

r. m.