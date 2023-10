La meglio gioventù: "Ho vinto i Mondiali di pattinaggio artistico. Ma quanti sacrifici"

di Ilaria Traditi

Matilde, ci racconta le emozioni che ha provato dopo questa vittoria?

"Non volevo crederci, arrivare a partecipare ai Mondiali è il mio sogno da quando ero bambina. Io e Josè ci siamo preparati tantissimo e già la convocazione che ci hanno comunicato lo scorso agosto per noi era stata un successo. Non ci aspettavamo la vittoria, ci ha ripagato di tutta la fatica e i sacrifici fatti".

A colpire la giuria anche la coreografia che avete proposto: ha interpretato infatti Mercoledì Addams, resa famosa da una serie a lei dedicata. Come mai questa scelta?

"Sono una sua grande fan e volevo portare un po’ di magia nell’esibizione. Sono contenta che abbia funzionato e che in qualche modo Mercoledì mi abbia portato fortuna".

I sacrifici per raggiungere questi risultati non sono pochi. Come riesce a conciliare studio e allenamenti?

"Non è sempre facile lo ammetto ma per fortuna i docenti della mia scuola, il Savoia Benincasa, sono molto comprensivi e mi appoggiano. La mia polisportiva è a Rimini quindi devo affrontare molti viaggi per prove e allenamenti".

Quindi va a Rimini ogni giorno?

"Sì ormai da un anno e mezzo, dal lunedì al venerdì. Prendo la corriera e poi il treno quando esco da scuola, seguo 2-3 ore di allenamento e rientro a casa la sera sempre con il treno".

Aldilà della vittoria, l’esperienza nel paese sudamericano com’è stata?

"Molto positiva, la Colombia è un paese che mi ha conquistata soprattutto per i suoi abitanti. Ho trovato persone sorridenti e accoglienti. Sempre gentili. Il viaggio in aereo però mi è sembrato interminabile! E poi mi ha colpito il fatto che il palazzetto dove abbiamo disputato le gare era blindato, c’era polizia ovunque a presidiarlo, agenti armati ovunque. Ho capito che lì è la normalità".

C’è un atleta in particolare a cui si ispira?

"Sì, Gianmarco Tamberi, perché ha voglia di vincere, cerca sempre di dare il meglio e credo sia un esempio bellissimo per tutti. Non perde mai la concentrazione e nonostante le difficoltà che ha incontrato in passato è riuscito ad avere il suo riscatto vincendo tutto il possibile".

Quando ha iniziato a pattinare?

"Ormai dieci anni fa, muovendo i primi passi nella Conero Roller Castelfidardo Osimo per poi trasferirmi al centro ’Pesaro Apd Borgo Uisp’ con cui nel 2021 ho debuttato agli europei di Riccione. Da qui sono poi passata alla polisportiva Rinascita Sport Life Rimini un anno e mezzo fa anche per riuscire ad allenarmi con continuità con il mio compagno di gara, riminese, e con gli istruttori federali".

Con lo studio come se la cava?

"Mi piace studiare le lingue, in particolare spagnolo, francese e inglese ma anche storia e latino. Preferisco le materie umanistiche mentre matematica e fisica proprio non fanno per me".

Prossimi traguardi sportivi?

"Il prossimo 30 ottobre partirò per la Croazia per disputare la Coppa Europa, stavolta non in coppia ma in singolo. Sono un po’ preoccupata perché ho avuto un piccolo infortunio al tallone e spero mi passi al più presto. Vorrei chiudere al meglio questa stagione".