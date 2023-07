La meglio gioventù "Io, studente dislessico sono riuscito a diplomarmi contro ogni pregiudizio"

di Marina Verdenelli

"Dicevano che ero svogliato, che non ero portato per lo studio e che non sarei arrivato nemmeno a finire la scuola Media. Invece mi sono diplomato, e anche con un voto alto, 90 su 100. Il futuro? Continuerò a studiare, mi iscriverò all’università". A parlare è Francesco Lombardini, 19 anni, di Chiaravalle. E’ uno studente dislessico a cui i professori non avevano dato molte speranze di raggiungere titoli di studio. Il 3 luglio scorso invece ha raggiunto la maturità al Podesti-Calzecchi Onesti. Sì perché la dislessia, che è la difficoltà dell’apprendimento, una patologia riconosciuta anche da una legge, non è un di meno, anzi può essere anche un di più. Francesco ne è la prova e ha voluto raccontare al Carlino come ha dovuto superare ostacoli che la scuola non dovrebbe porre e che gli insegnanti dovrebbero essere sempre in grado di superare. "La mia più grande difficoltà non è stato studiare – spiega lo studente – ma insegnare ai professori cos’è la dislessia. Nonostante infatti io avessi una certificazione ho incontrato anche insegnanti che non volevano farmi fare compiti in classe diversi, andando anche contro la legge che lo prevede, la 170 del 2010, e riconosce la dislessia come un disturbo. Spiegare ai prof cosa avevo e farlo accettare è stata la vera battaglia".

I primi segnali della dislessia Francesco li ha avuti alla scuola materna ma si sono accentuati poi alle elementari. "I miei compagni andavano avanti ma io non riuscivo ad assimilare – racconta – rimanevo sempre indietro. Dalla scuola non c’era nessun appoggio, era ancora un problema acerbo. In terza elementare, l’unità multidisciplinare dell’età evolutiva mi hanno fatto una prima diagnosi dopo essere stato sottoposto a dei test. Per loro però non potevo essere dislessico perché avevo un quoziente intellettivo sopra la media. Questo è un vantaggio dei dislessici. Per la scuola però non potevo farci nulla con quella diagnosi, dicevano che ero svogliato, questo mi rendeva anche nervoso, infatti prendevo le note perché in classe poi facevo il bullo ma era una forma di difesa la mia. Ho dovuto aspettare ancora un anno prima che mi fosse riconosciuta la dislessia. Sono dovuto andare al San Raffaele di Roma. Poi sono entrato al centro Gammanì, specialistico per la dislessia, dove mi hanno insegnato il metodo di studio corretto per me, lo frequentavo di pomeriggio, mi è stato molto utile".

Il centro Gammanì sta a Monte San Vito ed è una eccellenza per la diagnosi e la certificazione Dsa, disturbi specifici dell’apprendimento. Con la certificazione della dislessia, Francesco ha potuto avere un piano di studi personalizzato, come scrivere un tema al pc e non a mano, non sempre osservato. "Alcuni prof per le verifiche erano contrari a farmi usare le mappe concettuali – continua lo studente – che sono degli schemi, dicevano che poi le copiavo ma non c’era nulla da copiare sono parole chiavi, semplici schemi. Adesso vorrei diventare un tecnico dell’apprendimento, per aiutare quelli come me e formare insegnanti ai quali non si debba più spiegare cos’è la dislessia. Non siamo persone limitate anzi, io ho preso anche la patente".