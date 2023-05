La Meloni lancia Silvetti "Questa piazza porta fortuna Dopo Regione e governo, manchi soltanto tu Ancona"

di Pierfrancesco Curzi

Le figlie di Daniele Silvetti, Virginia e Ginevra, salgono sul megapalco allestito in piazza Roma e consegnano un mazzo di rose alla Premier Giorgia Meloni che ha appena terminato il suo accorato intervento, tanto da perdere quasi la voce. È stata questa la chiosa, dopo il ungo e stretto abbraccio sul palco a favore di occhi e telecamere tra il capo del governo e il possibile primo cittadino di Ancona, della grande manifestazione voluta ieri dal centrodestra nel capoluogo dorico con le tre principali cariche del Governo insieme sul palco per lanciare la volata a Silvetti. A meno di una settimana dal voto che per la prima volta nella storia della Dorica potrebbe vedere un sindaco di centrodestra a Palazzo del Popolo, l’atmosfera elettorale si scalda in città. Pino Insegno, attore e doppiatore e personaggio di punta del mondo culturale del centrodestra, ieri nei panni di presentatore dell’evento, ha dichiarato chiuso il comizio e in sottofondo, mentre i leader nazionali del centrodestra e i candidati delle 7 liste prendevano posto sul palco per la foto di gruppo, sono partite le note de "Il mio canto libero" di Lucio Battisti.

Un lungo pomeriggio quello iniziato ben prima delle 17, quando i sostenitori della coalizione hanno iniziato a riempire piazza Roma, ordinati dietro le transenne prospicienti il palco dove è andata in scena l’orgoglio della destra che dopo aver preso il Governo nazionale nel 2022 e, prima, quello regionale delle Marche nel 2020, si candida ad assumere il controllo dell’unico capoluogo di regione al voto: "La filiera: manca solo un tassello – ha ricordato la Presidente del Consiglio, suo il discorso di chiusura – Conosco Daniele (Silvetti, ndr) da tantissimi anni, da quando eravamo entrambi molto giovani: è la migliore scelta che potessimo fare. Lui ha una visione e idee chiare, mentre dall’altra parte sono troppo abituati a governare questa città, o meglio, a gestire esclusivamente il potere. Iniziare la mia campagna elettorale per le elezioni Politiche dell’anno scorso proprio da Ancona da questa stessa piazza mi ha portato fortuna e oggi per me è la prima manifestazione di popolo da quando mi sono insediata a Palazzo Chigi".

La Meloni si è tenuta pochi minuti per parlare di Ancona, nel resto del suo discorso, lungo una ventina di minuti, ha sciorinato i risultati ottenuti dal suo governo, dalla sua squadra di ‘amici’ come ha definito ministri e sottosegretari. Dal liceo del Made in Italy per cancellare l’immagine degli italiani solo ‘Spaghetti e mandolino’ ai migranti, sicura che alla fine "la spunteremo noi e sulla riforma costituzionale ascolteremo l’opposizione ma alla fine la faremo lo stesso".

C’è stato spazio per tasse, accise, cuneo fiscale, super bonus, salari e lavoro, a detta della Meloni risultati ottenuti in soli sei mesi, dichiarazioni ricambiate da urla di giubilo e applausi dal pubblico. Ha parlato delle Marche però la Meloni, dai fondi per l’alluvione alle infrastrutture fino ai risultati sul turismo.

Chi ha voluto entrare nelle vicende della città è stato Matteo Salvini annunciando provvedimenti da parte del suo Ministero: "Entro giugno annuncerò il finanziamento per il nuovo Prg del porto di Ancona e aspetto Daniele Silvetti a Roma per la ratifica – ha detto il titolare delle Infrastrutture – a cui seguirà l’interporto. Entro maggio invece il Consiglio Superiore alle Opere Pubbliche darà l’ok al fondo per la ferrovia Orte-Falconara. Fatti, non partite a burraco. Ancona con Silvetti sarà una città per tutti, dove le ragazze potranno passeggiare tranquille anche al Piano, in piazza Ugo Bassi, il quartiere dove gli italiani sono la minoranza. Ciò non accadrà più". Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri ha avanzato sospetti forti sulla giunta comunale dorica: "Ad Ancona non ci sarà più spazio per le cordate di sinistra, per le tessere di partito, per i favori, per le case popolari ai conoscenti e le assunzioni degli amici".

Molto sicuro di sé è stato proprio Daniele Silvetti che, appena salito sul palco, ha gridato aizzando la folla "Ancona sei pronta?" lo slogan della sua campagna elettorale. "Quando ho iniziato a fare politica, a 15 anni, distribuendo i volantini in città, sognavo una giornata come questa – ha detto Silvetti prima di passare ai temi della campagna elettorale – Preferisco occuparmi dei dossier vitali per la città, lanciare un pensiero ai dipendenti delle partecipate o della polizia municipale, letteralmente abbandonati. Il confronto aspro va bene, ma al dileggio del’avversario come avvenuto in queste ore non ci sto. Abbiamo i nostri rispettivi sondaggi e loro hanno il fiatone. Comunichiamo a chiare lettere, senza tentennamenti, con concretezza, dimostriamo che il governo centrale e quello regionale saranno al fianco di Ancona, sperando che Ancona riesca a fare la scelta della storia".