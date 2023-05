La Meloni nel mirino Simonella alla destra: "Ancona non ha bisogno di essere liberata"

Il Pd e il centrosinistra anconetano e marchigiano hanno trovato l’armonia stringendosi attorno al totem Elly Schlein. Un vento nuovo quello portato dalla segretaria Dem che ha annunciato un suo ritorno ad Ancona dopo il primo turno in caso di ballottaggio, previsto per il 28 e 29 maggio. Ci voleva per Ida Simonella una serata così per chiudere una campagna elettorale lunga e faticosa, per lei iniziata a luglio per preparare le Primarie di coalizione: "Mi tremano le gambe nel vedere così tanta gente – ha esordito l’assessore comunale uscente e candidata del centrosinistra – Siamo arrivati alla fine di un lungo percorso, una campagna elettorale bella e non facile per chi come me viene dall’esperienza di amministratore uscente. Eppure mi resta una frase usata dalla destra e ribadita l’altra sera da Giorgia Meloni: il loro desiderio di conquistare Ancona, un termine militare per chiudere il cerchio. Ancona è stata liberata una sola volta 79 anni fa dagli antifascisti. Continuano a dire ‘Ci manca solo Ancona dopo Regione e governo’ per la tanto declamata filiera, un concetto che nasconde la loro pochezza. Ancona ha 2.400 anni, non ha mai fatto una guerra di conquista e soprattutto Ancona è stata liberata 79 anni fa. È stata liberata dal nazifascismo come tante città italiane e da quell’anno siamo tutti liberi di votare. Non c’è niente da liberare, non c’è niente da conquistare". Una risposta all’intervento dei leader del centrodestra che due giorni fa in piazza Roma hanno sostenuto il candidato del centrodestra Daniele Silvetti: "Quante volte in questi giorni avete sentito parlare di conquista o di liberazione – dice Simonella – Sono parole che vengono dal gergo militare e suonano male oggi che purtroppo la guerra è alle porte dell’Europa. Eppure sono le parole che ricorrono di più nella campagna elettorale che sta facendo la destra. Mi chiedo se la destra, quella più moderata, non abbia sentito un disagio quando Giorgia Meloni è venuta qui a dire ‘ci manca solo

Ancona’ come fossimo un trofeo di caccia".

L’attacco frontale contro i rivali da parte della Simonella è proseguito su temi che coinvolgono anche la sfera locale: "Già tremo nel sentir parlare il governo di voler tagliare progetti previsti dal Pnrr in settori strategici su cui il Comune di Ancona ha vinto bandi e ricevuto finanziamenti che devono soltanto essere messi a terra dal 1° luglio. Noi siamo pronti, ma se dovesse arrivare una notizia del genere sono pronta ad andare coi pullman a Palazzo Chigi per protestare. Io non voglio quattro spiccioli dallo Stato, chiedo di poter usufruire dei fondi del Next Generation EU, che in Italia si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi quei soldi, gli oltre 60 milioni, l’80% dei progetti da noi richiesti, ce li siamo guadagnati con lavoro e con la fatica, grazie agli uffici e alle nostre forze. No a mance e a medagliette".

È negli incontri pubblici che i candidati, politici o tecnici che siano, danno il meglio. Lo stesso si deve dire per Daniele Silvetti lunedì in piazza Roma e per i ‘3 Tenori’ del governo (Meloni, Salvini e Tajani) che lo hanno spinto con il loro comizio a palco unificato. Un’emozione, quella della Simonella, condivisa anche dalla giovane neosegretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi, la più giovane d’Italia: "Due giorni fa la destra ha portato nel capoluogo la sua artiglieria pesante, ma ditemi voi se questo palco con sopra tre donne non è più bello. Il nostro unico nemico è la destra che ha preso le Marche e adesso vuole Ancona. Adesso però è partita una storia nuova, con un Partito Democratico più aperto verso nuovi iscritti e iscritte. C’è entusiasmo, lo stesso che ci porterà a vincere la città dorica alle imminenti elezioni amministrative".

Pierfrancesco Curzi