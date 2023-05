La Meloni: "Non esistono più le roccaforti"

"Abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica, come ad Ancona, a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti. I cittadini sanno fare le loro scelte, valutando i programmi e le persone. Un risultato che ci incoraggia ad andare avanti e a fare ancora meglio. Voglio fare i miei auguri a tutti i sindaci che sono stati eletti, il governo lo troverete sempre al vostro fianco".

I complimenti più "grandi", quelli più attesi per Daniele Silvetti arrivano nel tardo pomeriggio dalla premier Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d’Italia. In una giornata nella quale, il nuovo primo cittadino ne riceve un bel po’. Tra i primi a congratularsi, telefonicamente, il vicepresidente e ministro degli Esteri in quota Forza Italia, Antonio Tajani: "Quanta soddisfazione per il nostro Daniele Silvetti, che dopo 30 anni strappa Ancona alla sinistra". A ruota l’altro viceministro alle Infrastrutture e vertice della Lega, Matteo Salvini: "Il buongoverno del centrodestra unito pronto a riscrivere la storia di Ancona con Daniele Silvetti sindaco: dopo oltre 60 anni di egemonia della sinistra, i cittadini hanno scelto il cambiamento fortemente motivati dall’approssimazione e della sciatteria amministrativa che, negli ultimi cinque anni, hanno fatto toccare alla città il suo punto più basso sotto ogni profilo".

I tre ‘tenori’ del centrodestra, assieme al presidente dell’Udc Antonio De Poli ("Ad Ancona il feudo rosso rimane solo nei libri di storia. Soffia forte il vento del cambiamento", la sua voce), l’8 maggio avevano chiuso la campagna di Silvetti per il primo turno. Anche Maurizio Lupi, Noi Moderati dice la sua: "Una vittoria storica in una città simbolo della sinistra che conferma ancora una volta la forza della coalizione di governo".

In serata, in un abbraccio sentito con il governatore Francesco Acquaroli, Silvetti dirà "è stato lui il ‘responsabile’" facendo riferimento alla sua candidatura. Grato, il presidente della Regione, replicherà: "Sicuramente bella questa vittoria di Daniele Silvetti ad Ancona, per noi nella filiera politica fondamentale perché c’è la stessa sintonia di programmi, di azione, di strategie e di tattiche e c’è anche una condivisione delle priorità e degli obiettivi. Abbiamo parlato di porto, di infrastrutture, di città capoluogo: è importante per Ancona ritrovare con forza il ruolo di capoluogo ma è fondamentale anche per le Marche avere un capoluogo forte per percezione, servizi, dinamiche. È fondamentale essere uniti per la sfida del rilancio del nostro territorio".

g. g.