"La mia Ancona bella, determinata e protagonista Deve tornare a essere capoluogo di regione"

di Pierfrancesco Curzi Daniele Silvetti, quando ha maturato l’idea di candidarsi per la poltrona di sindaco della sua città? "Non ci pensavo e in fondo non l’ho mai chiesto, ero concentrato su altro, a partire dal mio incarico al Parco del Conero. Alcuni mesi fa mi è stata chiesta la mia disponibilità e ripeto neppure ci pensavo troppo. Poi la gente ha iniziato a incoraggiarmi e lì è scattato qualcosa". La scelta di quel post l’altra sera in cui fa qualcosa di più di un semplice outing annunciando ufficialmente la sua candidatura a sindaco? "Come un’illuminazione, volevo farlo, dovevo farlo. A quel punto è iniziata la pioggia di messaggi di incitamento. Compreso quello del presidente Acquaroli che pensava a un’uscita diversa, ma mi ha fatto i complimenti". Cosa manca per partire davvero? "Alcuni dettagli interni alla coalizione di centrodestra, li risolveremo in pochi giorni". Una sfida con la ‘S’ maiuscola "A livello politico la più importante della mia vita dopo 10 anni di consigliere comunale e altrettanti da consigliere regionale e la presidenza del Parco. Darò tutto me stesso". Da dove partire? "Da una visione, da un orizzonte generale per rilanciare la città che ha bisogno di più ambizione, deve ricominciare a sognare". Secondo alcuni osservatori questa potrebbe essere l’occasione più...