"La mia arte contro le barriere ai disabili"

Non è soltanto un’iniziativa artistica ma rappresenta anche un’opportunità concreta per fare del bene", afferma Federico De Maio, regista e sceneggiatore 22enne di Loreto. Il suo progetto affronta il delicato tema del pregiudizio e della discriminazione utilizzando la storia di un cane come metafora di una realtà che coinvolge tanto gli animali quanto gli esseri umani. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sulla necessità di superare determinate barriere mentali e stereotipi, dimostrando come la paura e l’ignoranza possano limitare le opportunità di chiunque, indipendentemente dalla specie. "Troppo spesso si sente ripetere che alcune razze canine siano intrinsecamente aggressive, un luogo comune che, senza una conoscenza approfondita, rischia di condannare ingiustamente molti animali all’abbandono – dice -. Questo concetto si estende anche alla società umana. Puntiamo ad spandere al massimo la visibilità del cortometraggio, portarlo all’attenzione dei produttori cinematografici con l’augurio di trasformarlo in un’altra opportunità concreta nel mondo del cinema". De Maio ha coltivato fin dall’infanzia una grande passione per il cinema che l’ha portato alla creazione di numerosi corti.